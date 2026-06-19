Il 2026 Special Olympics Airlift è decollato ufficialmente oggi, quando tutti i velivoli partecipanti Cessna, Beechcraft e Hawker, noti come Doves (Colombe), sono partiti da aeroporti situati in tutto il Paese. Dove 1 per il giorno di arrivo, un Cessna Citation Latitude generosamente fornito da Prent Corporation , è atterrato al St. Paul Downtown Airport (STP) trasportando atleti e membri della delegazione dei Giochi Olimpici Speciali, segnalando l'inizio degli arrivi Airlift per i Giochi Olimpici Speciali degli Stati Uniti .

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Special Olympics Airlift takes flight nationwide; Dove 1 arrives at St. Paul Downtown Airport (Photo credit: Textron Aviation).

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