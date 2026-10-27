DDN , leader mondiale nello sviluppo di soluzioni per IA e intelligence dei dati, oggi ha annunciato di essere stata prescelta dalla University of New South Wales (UNSW Sydney) per fornire un nuovo ambiente di archiviazione dei dati di ricerca nell’ambito del programma Research Data Experience (RDE) dell’università. In collaborazione con la software house australiana Arcitecta, DDN combinerà il proprio file system parallelo EXAScaler con la piattaforma di gestione dati Arcitecta Mediaflux ® per aiutare i ricercatori a dedicare meno tempo alla gestione dei dati e più tempo a utilizzarli.

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