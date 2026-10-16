Mobileum Inc. ("Mobileum"), un fornitore leader globale di soluzioni di analisi e di rete per le telcomunicazioni, ha riunito gli operatori di telecomunicazioni e i leader di settore nel corso della sua serie di eventi Mobileum Spark tenutasi a Lisbona (Portogallo) e a Francoforte (Germania), per scoprire in che modo l'intelligenza artificiale (IA), l'IA agenziale e l'automazione stiano trasformando le operazioni di rete e accelerando l'evoluzione in direzione delle reti autonome.
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Telecom operators, industry leaders, and Mobileum experts at Mobileum Spark 2026.
Particolarmente concentrati su gestione del rischio e prevenzione delle frodi e test e verifica delle reti , gli eventi hanno ospitato discussioni guidate dai clienti, sessioni informative di esperti e casi d'uso reali per dimostrare in che modo l'IA e l'automazione avanzata stiano aiutando gli operatori a gestire la complessità in aumento delle reti, rafforzare la prevenzione delle frodi, migliorare la garanzia del servizio e generare efficienza operativa.
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