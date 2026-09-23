Colgate-Palmolive, il leader mondiale nell'igiene orale, ha annunciato uno sviluppo strategico del suo prestigioso programma di formazione nella salute orale, Colgate Bright Smiles, Bright Futures® (BSBF), a riprova dell'impegno dell'Azienda nella salute pubblica globale.

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Lanciato nel 1991, il programma ha raggiunto oltre due miliardi di bambini e le loro famiglie in oltre 100 Paesi, dimostrando come l'impegno nel settore privato finalizzato al sostegno delle comunità possa diventare una forza trainante per la salute pubblica, promuovendo comportamenti più sani e risultati positivi su vasta scala.

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