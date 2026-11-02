Il 25 ottobre si è svolta l'edizione 2026 della "Notte di Moutai" a Seul, nella Corea del Sud, con il tema "Nato nella regione del fiume Chishui, si carica di fragranze lungo lo Han", che ha richiamato oltre un centinaio di ospiti cinesi e sudcoreani presso il fiume Han per condividere il fascino caratteristico del baijiu cinese e favorire gli scambi culturali tra i due paesi grazie a questo liquore pregiato e alla cultura.

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L'evento ha incluso una mostra sulle tecniche distillatorie e sulla storia del brand Moutai. Laboratori sul batik e sui gioielli in argento Miao hanno messo in risalto la cultura della regione del Guizhou, mentre cocktail creativi hanno fatto incontrare i distillati cinesi con il gusto coreano.

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Eason Zhou

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