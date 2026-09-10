Cyviz AS ha realizzato un centro di collaborazione flessibile per Swiss International Air Lines Ltd. (SWISS), progettato per supportare riunioni ibride, workshop, formazione, riunioni town hall ed eventi interni su ampia scala. Il progetto sottolinea il modo in cui le aziende globali stanno investendo in ambienti collaborativi affidabili, intuitivi e versatili mentre il lavoro ibrido diventa integrato nelle operazioni di tutti i giorni.

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Inside the SWISS collaboration hub at their headquarters in Zurich

Situato presso la sede di SWISS a Zurich-Kloten, Svizzera, il nuovo centro di collaborazione dimostra come gli spazi dedicati alle collaborazioni aziendali si stanno evolvendo in un'infrastruttura strategica del luogo di lavoro. Realizzato da Cyviz, l'ambiente supporta un'ampia gamma di formati ibridi, rendendo la tecnologia all'avanguardia delle sale facile da usare per gli utenti di tutti i giorni.

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Meylin S. Loo, Responsabile delle Comunicazioni e PR

Meylin.Loo@cyviz.com





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