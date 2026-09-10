Cyclic Materials ha annunciato oggi l'apertura del suo primo impianto di riciclaggio di magneti alle terre rare su scala commerciale a Mesa, Arizona, segnando un'importante tappa nella creazione di una fornitura domestica di terre rare e minerali critici. Con una capacità annuale di elaborazione massima di 25.000 tonnellate metriche di prodotti a fine ciclo di vita contenenti magneti, l'impianto produce il materiale per magneti alle terre rare di Cyclic, Mag-Xtract™, e materiali critici come rame, alluminio e acciaio.

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Leaders gather to mark the opening of Cyclic Materials’ new facility in Mesa, Arizona. From left to right: Herbert Flores, Arizona Commerce Authority Vice President of Business Development; Scott Somers, City of Mesa Vice Mayor; Jeff Dawley, Cyclic Materials CFO; Mark Freeman, City of Mesa Mayor; Ahmad Ghahreman, Cyclic Materials Founder and CEO; William Kimmitt, U.S. Under Secretary of Commerce for International Trade; Matt Cherevaty, Cyclic Materials COO; Bill Ross, Cyclic Materials Director of Operations for Mesa, Arizona.

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Media

Ethan Hugh

Direttore, Marketing e Comunicazioni

Cyclic Materials

ethan.hugh@cyclicmaterials.com





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