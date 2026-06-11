Curatis Holding AG (SIX: CURN) aumenta le prospettive di crescita dei ricavi per l'esercizio 2026: la società prevede un aumento dei ricavi pari a circa il 40% nel 2026, a differenza delle precedenti previsioni di oltre il 25%.

Sulla base di figure preliminari per i primi cinque mesi del 2026, Curatis prevede un aumento dei ricavi significativamente superiore alle previsioni per il 2026. L'aumento del fatturato è trainato da prodotti che Curatis commercia da qualche tempo, oltre ai prodotti aggiunti alla propria gamma nel 2025 e 2026. Secondo le nuove indicazioni, Curatis prevede ricavi di circa 15 milioni di franchi svizzeri nel 2026, un aumento rispetto ai 10,8 milioni di CHF nel 2025.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260610107466/it/

Patrick Ramsauer, CFO

Tel.: +41 61 927 8777

ir@curatis.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire