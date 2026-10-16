CTIBIOTECH™, una pionieristica società di servizi di ricerca, sviluppo e produzione su contratto (CRDMO) e leader mondiale nel settore della biostampa 3D di tessuti umani, annuncia la sigla di un protocollo d'intesa e di una partnership strategica con Beijing Vital River, un’impresa del gruppo Charles River e fornitore di modelli di ricerca e relativi servizi preclinici in Cina.

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CTIBIOTECH signs strategic partnership with Beijing Vital River, a Charles River Laboratories company for commercialization of human tissue bioassays and New Approach Methodologies (NAMs) in Popular Republic of China

L’accordo è stato firmato a Shanghai durante il Dialogo economico Shanghai-Alvernia-Rodano-Alpi, organizzato dal Nouvel Institut Franco-Chinois (NIFC), nell’ambito della delegazione ufficiale della Regione Alvernia-Rodano-Alpi in Cina.

Questa alleanza è stata ideata per portare l’esclusiva offerta preclinica di CRDMO firmata CTIBIOTECH™, in particolare i suoi nuovi approcci metodologici (NMA) incentrati sulla biologia umana proprietari e i biodosaggi avanzati, direttamente sul mercato cinese.

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Dr. Nico FORRAZ

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