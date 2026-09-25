Croma-Pharma presenta saypha ® volume prime con lidocaina, un filler dermico a base di acido ialuronico reticolato che sostituisce saypha ® volume con lidocaina all'interno del portafoglio di prodotti saypha ® dell'azienda. Il nuovo prodotto offre ai medici una soluzione più versatile con indicazioni più ampie sia per la volumizzazione del terzo medio del viso che per le pieghe nasolabiali, supportate da solidi dati clinici. 1,2

saypha ® volume prime con lidocaina ha dimostrato la non inferiorità rispetto al prodotto di confronto a in uno studio comparativo a gruppi paralleli randomizzato, multicentrico, controllato, con valutazione in cieco sia da parte dei soggetti sia degli sperimentatori, per dimostrare la non inferiorità, che ha coinvolto quasi 500 pazienti.

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