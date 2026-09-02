ProbablyMonsters , un’azienda indipendente di videogiochi che realizza titoli AA originali con lo stesso livello di qualità dei giochi AAA, ha lanciato oggi Crimson Moon su PC attraverso Steam e Epic Games Store , PlayStation 5 , e Xbox Series X|S al prezzo di 19,99 dollari. È disponibile anche un'edizione Deluxe al prezzo di 29,99 dollari che include un set di armature esclusivo, un oggetto cosmetico per le armi e la prossima espansione del gioco. Guarda il trailer ufficiale del lancio di Crimson Moon su YouTube per vedere in azione la fantasia di potere in stile gothic heavy metal del gioco, pensata sia per i giocatori in modalità solitaria che in gruppo.

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