Miro® , il livello di collaborazione e contesto per l'era dell'intelligenza artificiale, ha pubblicato uno studio che esplora come l'AI stia cambiando la produttività individuale e le prestazioni del team. Il sondaggio, svolto tra oltre 9.500 dirigenti e dipendenti, indica che mentre l'83% delle persone ritiene che l'AI abbia migliorato la loro produttività individuale al lavoro, solo il 56% afferma che la qualità dei risultati sia migliorata come conseguenza dell'implementazione dell'AI.

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A livello individuale, i lavoratori di concetto sono più competenti che mai, con la maggioranza che attualmente ha superato di gran lunga la "fase iniziale" della comprensione e dell'implementazione dell'intelligenza artificiale, secondo il rapporto "The State of Intelligent Collaboration" redatto da Miro.

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