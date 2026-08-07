Coulson Aviation Canada, la divisione canadese di Coulson Aviation, ha rilevato 10 aerei Hercules CC-130H appartenuti alla Royal Canadian Air Force (l'Aeronautica militare del Canada) dal governo canadese.

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Britton Coulson, left, and Wayne Coulson stand in front of one of 10 former Royal Canadian Air Force CC-130H Hercules aircraft recently acquired by Coulson Aviation from the Government of Canada. At right is a Coulson C-130H outfitted for aerial firefighting with the company’s proprietary RADS-XXL retardant delivery system, capable of carrying up to 4,000 U.S. gallons, or more than 15,000 litres, of water or fire retardant. The acquisition doubles Coulson’s global C-130H fleet to 20 aircraft, expanding its capacity to build the world’s largest C-130 airtanker fleet.

L'acquisizione raddoppia la flotta globale di C-130H di Coulson da 10 a 20 aerei, offrendo alla sua divisione canadese le dimensioni per creare la flotta di aerei antincendio C-130 più grande e potente al mondo.

Il programma verrà diretto da Coulson Aviation Canada e dai suoi team di progettazione, produzione, manutenzione e gestione operativa in British Columbia.

“Questi velivoli sono stati impiegati in Canada per decenni e desideriamo rendere omaggio agli uomini e alle donne della RCAF che hanno gestito questi aerei con straordinaria professionalità durante il loro servizio”, ha dichiarato Wayne Coulson, AD di Coulson Aviation Canada.

Per molti anni, il CC-130H è stato impiegato in Canada in operazioni di trasporto aereo strategico, in attività di ricerca e soccorso, in operazioni artiche in interventi di emergenza, in missioni umanitarie e in distribuzioni internazionali.

Il Canada sta attraversando stagioni di incendi boschivi più lunghi e complessi e di maggiori dimensioni e intensità che mettono a dura prova i vigili del fuoco e le agenzie di soccorso. I cambiamenti ambientali richiedono aerei in grado di raggiungere rapidamente gli incendi boschivi, rilasciare grandi quantità di ritardante e sostenere le operazioni durante le stagioni degli incendi boschivi che sono sempre più impegnative.

L'acquisizione si basa sul programma C-130H esistente di Coulson e sulla sua esperienza nel modificare, certificare, gestire e supportare i velivoli come aerei antincendio.

Gli aerei antincendio C-130H in servizio presso Coulson sono dotati del sistema di rilascio di ritardandte RADS-XXL proprietario dell'azienda. Ogni aereo è in grado di trasportare fino a 4.000 galloni americani, ossia più di 15.000 litri, di acqua o ritardante antincendio.

Il sistema RADS-XXL permette agli equipaggi di volo un controllo preciso sulla quantità e il livello di copertura di ogni goccia. La sua portata elevata, oltre alla capacità di carico, alla velocità, all'autonomia e alla possibilità di operare da piste più corte del C-130, rende questo aereo particolarmente adatto sia per un rapido intervento iniziale che per una risposta prolungata agli incendi boschivi.

“I vigili del fuoco a terra hanno bisogno di aerei in grado di raggiungerli rapidamente, trasportare notevoli quantità di materiale antincendio e continuare a operare”, ha dichiarato Coulson. “Questi aerei moltiplicheranno l'attuale capacità di attacco in atto oggi in Canada”.

Coulson Aviation Canada supporta il programma completo di aerei antincendio C-130, compresi progettazione, certificazione, produzione, modifiche dei velivoli, manutenzione, addestramento e operazioni di volo.

L'acquisizione dovrebbe far crescere l'occupazione qualificata in Canada nei settori dell'ingegneria aeronautica, della produzione, della manutenzione, delle operazioni di volo e dell'addestramento tecnico.

L'annuncio è stato fatto al Cascade Aerospace ad Abbotsford, dove si trovano attualmente diversi aerei già appartenuti alla RCAF.

Coulson ha inoltre portato ad Abbotsford il Tanker 131, uno dei suoi aerei antincendio C-130H in servizio, per dimostrare di cosa è capace l'Hercules nel suo prossimo ruolo. Tanker 131 effettuerà un lancio dimostrativo durante l'Abbotsford International Airshow, dimostrando le capacità del sistema di spegnimento aereo RADS-XXL da 4.000 galloni di Coulson.

Informazioni su Coulson Aviation Canada

Coulson Aviation Canada è la divisione canadese di Coulson Aviation, una società aeronautica globale a conduzione familiare con sede a Port Alberni, British Columbia.

Coulson è la più grande società al mondo specializzata nella lotta antincendio aerea, con oltre 60 anni di esperienza nell'aeronautica e più di quarant'anni di esperienza nella lotta antincendio aerea.

La società gestisce una flotta mista di oltre 60 velivoli ad ala fissa e ad ala rotante, a supporto delle agenzie governative in Nord America, Sud America e Australia.

Coulson progetta, produce, certifica, gestisce e supporta i propri sistemi di antincendio aereo, compresa la famiglia RADS di sistemi di rilascio di ritardanti. Questo approccio integrato consente all'azienda di migliorare costantemente la sicurezza, la precisione e l'efficacia dei propri aerei e della propria tecnologia antincendio.

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Grace Nakazawa

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