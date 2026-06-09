Cosylab oggi ha annunciato il lancio di PlanOne™, un sistema di pianificazione del trattamento per l'adroterapia, che offre la pianificazione su base radiobiologica con la precisione della fisica e un flusso di lavoro clinico unificato in un unico ambiente. PlanOne™ ha ricevuto l'autorizzazione dell'FDA 510(k).

"PlanOne™ ha avuto inizio con l'ascolto. Negli anni, il nostro lavoro sui sistemi di controllo in radioterapia ci ha messo a diretto contatto costante con fisici medici e team clinici in alcune delle strutture più importanti al mondo", ha dichiarato Mark Pleško, CEO di Cosylab. "I nostri collaboratori si sono espressi chiaramente sugli aspetti più importanti dell'adroterapia: l'incontrovertibile precisione della fisica, la sicurezza clinica relativamente all'approvazione del piano e una piattaforma realizzata per svilupparsi con l'intelligenza artificiale e i flussi di lavoro adattivi. Abbiamo progettato PlanOne™ attorno a queste tre priorità e continueremo a svilupparlo insieme alla comunità clinica che ha contribuito alla sua creazione".

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