Chi ha mai acquistato scarpe per l'atleta che sperava di diventare o valigie per un viaggio ancora da programmare è in buona compagnia. Un nuovo studio condotto da Samsung rivela che gli europei adottano un ambizioso approccio simile quando scelgono uno smartphone.

Più di due terzi (66%) degli europei intervistati hanno scelto il proprio attuale smartphone con in mente almeno un interesse che volevano realizzare, con interessi che vanno dall'intrattenimento e dalle attività secondarie ai videogiochi, ai viaggi e alla creazione di contenuti.

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