Corcept Therapeutics Incorporated (NASDAQ: CORT), un'azienda di fase commerciale impegnata nella scoperta e nello sviluppo di farmaci per il trattamento di gravi patologie endocrine, oncologiche, metaboliche e neurologiche attraverso la modulazione degli effetti dell'ormone cortisolo, oggi ha annunciato che il Comitato per i Medicinali per Uso Umano (CHMP) dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha raccomandato l'approvazione da parte della Commissione europea (CE) di relacorilant, in combinazione con il farmaco chemioterapico nab-paclitaxel, nel trattamento di pazienti affetti da tumore ovarico platino-resistente.

La raccomandazione del CHMP si basa sui dati positivi forniti dagli studi clinici pivotali di Fase 2 e di Fase 3 ROSELLA di Corcept, nei quali i pazienti che ricevono relacorilant in combinazione con nab-paclitaxel hanno registrato una migliore sopravvivenza complessiva e libera da progressione della malattia rispetto ai pazienti che hanno ricevuto nab-paclitaxel in monoterapia.

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