Copeland, leader globale nelle tecnologie di compressione e nelle soluzioni di controllo, oggi ha annunciato il perfezionamento dell'acquisizione di Dickson, un fornitore di soluzioni tecnologiche per il monitoraggio e la conformità in materia ambientale per contesti altamente regolamentati come quelli sanitari e delle scienze della vita.

I requisiti normativi sempre maggiori nella catena del freddo dei settori farmaceutico e delle scienze della vita richiedono visibilità continua dalla produzione alla consegna finale. Insieme, la piattaforma di monitoraggio cloud-native di Dickson e le soluzioni di controlli, monitoraggio e software aziendale fornite da Copeland renderanno possibile una catena del freddo più connessa, intelligente e conforme.

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