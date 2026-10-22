Cognite oggi ha annunciato di essere stata nominata vincitrice del premio Corporate Supplier of the Year alla 11a edizione degli Annual Supplier Recognition Awards di Marathon Petroleum Corporation . I Supplier Recognition Awards sono un programma sponsorizzato da Marathon Petroleum Corporation il cui obiettivo è rendere omaggio ai fornitori che hanno avuto un impatto positivo sull'attività dell'azienda nel corso dell'anno solare precedente.

“C'è un motivo per cui ‘Impatto’ è uno dei più importanti valori centrali di Cognite”, ha dichiarato Girish Rishi, AD di Cognite. “Per noi, la misura definitiva delle nostre prestazioni sta nella fornitura di valore quantificabile per i nostri clienti. Da quella prospettiva, il premio Corporate Supplier of the Year conferito da Marathon è un riconoscimento particolarmente significativo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261021407276/it/

Robin Rees

Comunicazioni aziendali

media@cognite.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire