Club Vita, un leader internazionale in analisi dei dati di longevità, ha lanciato una calibrazione tedesca del suo famoso modello di longevità basato sull'indirizzo, VitaCurves , ampliando ulteriormente la sua presenza internazionale e supportando il mercato in espansione del trasferimento del rischio pensionistico (PRT) in Germania.

Il lancio segna un'altra tappa nell'espansione internazionale di Club Vita ed estende la sua suite di modelli di mortalità basati sull'indirizzo, che già offre informazioni sulla mortalità nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Canada e nei Paesi Bassi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260901658499/it/

Contatto per i media

Samantha Boettcher, Club Vita

Email: Samantha.boettcher@clubvita.net





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire