Clinilabs , una delle principali organizzazioni di ricerca a contratto (CRO) specializzate, incentrata sullo sviluppo di farmaci e dispositivi per il sistema nervoso centrale (SNC), oggi ha annunciato un ampliamento della propria leadership. Laura Shannon entra a far parte dell'organizzazione come Amministratore delegato, mentre Gary Zammit , Ph.D., il fondatore della Società, assume l'incarico di Presidente esecutivo. Questa espansione del team ai vertici dell'azienda testimonia l'espansione dell'organizzazione con capacità globali e impegno continuo nell'avanzamento di terapie per pazienti affetti da disturbi psichiatrici e neurologici.

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Laura Shannon joins Clinilabs as Chief Executive Officer as Gary Zammit, Ph.D., the Company’s founder, assumes the role of Executive Chairperson

Laura Shannon è una leader dinamica con più di 30 anni di esperienza nel settore della biofarmacologia, nota per la sua capacità di coordinare team molto performanti, creare collaborazioni strategiche e promuovere la crescita in organizzazioni complesse.

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Jeanine M. Falinski, MBA

Direttore commerciale, Clinilabs

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Janice Foley

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