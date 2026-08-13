Clinilabs , una delle principali organizzazioni di ricerca a contratto (CRO) specializzate, incentrata sullo sviluppo di farmaci e dispositivi per il sistema nervoso centrale (SNC), oggi ha annunciato un ampliamento della propria leadership. Laura Shannon entra a far parte dell'organizzazione come Amministratore delegato, mentre Gary Zammit , Ph.D., il fondatore della Società, assume l'incarico di Presidente esecutivo. Questa espansione del team ai vertici dell'azienda testimonia l'espansione dell'organizzazione con capacità globali e impegno continuo nell'avanzamento di terapie per pazienti affetti da disturbi psichiatrici e neurologici.

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Laura Shannon joins Clinilabs as Chief Executive Officer as Gary Zammit, Ph.D., the Company’s founder, assumes the role of Executive Chairperson

Laura Shannon joins Clinilabs as Chief Executive Officer as Gary Zammit, Ph.D., the Company’s founder, assumes the role of Executive Chairperson

Laura Shannon è una leader dinamica con più di 30 anni di esperienza nel settore della biofarmacologia, nota per la sua capacità di coordinare team molto performanti, creare collaborazioni strategiche e promuovere la crescita in organizzazioni complesse.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Jeanine M. Falinski, MBA
Direttore commerciale, Clinilabs
jfalinski@clinilabs.com
+1 (646) 215‑6454

Janice Foley
Direttore senior, PR e Media, SCORR Marketing
janice@scorrmarketing.com
+1 (617) 823-5555



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