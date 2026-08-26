China Eastern Airlines (CEAir) ha completato la connessione diretta dei propri sistemi con KAYAK, una delle principali piattaforme statunitensi di metaricerca nel settore dei viaggi, rendendo la prenotazione dei voli più efficiente e fluida per i passeggeri e ampliando significativamente la propria presenza digitale nei principali mercati esteri.

La collaborazione sfrutta lo strumento conversazionale “Ask AI” di KAYAK, consentendo ai viaggiatori internazionali di cercare rotte, confrontare tariffe e pianificare itinerari attraverso query in linguaggio naturale in inglese, francese e altre lingue.

L’assistente AI identifica le intenzioni di viaggio degli utenti, le associa alle opzioni di volo CEAir più pertinenti e offre un trasferimento fluido con un solo clic al sito web ufficiale globale della compagnia per completare la prenotazione, evitando ai passeggeri il disagio di dover passare continuamente da una piattaforma all’altra.

Grazie alla rete di servizi di KAYAK, presente in Europa, Nord America, Australia, Sud-est asiatico e in altri importanti mercati internazionali, CEAir amplia la portata delle proprie informazioni in tempo reale su voli e tariffe, rendendole direttamente accessibili agli utenti che effettuano ricerche nei mercati esteri. La collaborazione apre nuove possibilità per la pianificazione della rete globale di rotte e l’innovazione dei prodotti, ampliando ulteriormente la base di passeggeri nei principali mercati mondiali.

La collaborazione unisce l’efficienza della metaricerca tradizionale alle capacità conversazionali dell’intelligenza artificiale generativa, offrendo supporto non solo ai passeggeri con piani di viaggio già definiti, ma anche intercettando la domanda latente e aiutando gli utenti indecisi a esplorare diverse possibilità in termini di destinazioni e date di viaggio.

Lanciata ufficialmente a metà agosto 2026, la collaborazione rappresenta il primo collegamento diretto di CEAir con una delle principali piattaforme estere di metaricerca. L’iniziativa fa seguito alle precedenti sperimentazioni della compagnia nel campo dei servizi di viaggio aereo basati sull’intelligenza artificiale nel mercato domestico. Nell’aprile 2026, CEAir ha lanciato un servizio di viaggio aereo basato sull’AI con Qwen di Alibaba, realizzando, per la prima volta nel settore nel mercato cinese, una collaborazione innovativa tra una compagnia aerea e una piattaforma integrata di intelligenza artificiale.

CEAir ha dichiarato che, facendo leva sull’innovazione digitale, continuerà ad ampliare le applicazioni dell’intelligenza artificiale nei diversi scenari di viaggio aereo, con l’obiettivo di rendere i viaggi più intelligenti e agevoli per i passeggeri nazionali e internazionali.

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Company: China Eastern Airlines

Website: http://www.ceair.com/

Contact: fangying

TEL: 8621-62683320

Email: ceapr@ceair.com

City: Shanghai





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