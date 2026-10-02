China Eastern Airlines (CEAir), in qualità di partner strategico nazionale e vettore aereo designato, ha fornito servizi completi ai concorrenti e agli ospiti e ha presentato competenze professionali e tecnologie del settore aeronautico in occasione della 48ª WorldSkills Competition (WorldSkills Shanghai 2026).

L’evento, conclusosi a Shanghai il 27 settembre, ha riunito oltre 1.300 concorrenti provenienti da 68 Paesi e regioni, che si sono sfidati in 64 discipline.

All’Aeroporto Internazionale di Shanghai Pudong e all’Aeroporto Internazionale di Shanghai Hongqiao, il personale di CEAir ha fornito servizi di informazione, check-in, orientamento e assistenza nell’espletamento delle formalità di frontiera.

Durante l’evento, 69 membri dell’equipaggio di cabina di CEAir hanno svolto funzioni di accoglienza e orientamento all’ingresso durante la cerimonia di apertura, mentre 20 volontari del team “Lingyan” di CEAir hanno fornito supporto al cerimoniale in occasione delle cerimonie di apertura e chiusura.

Altri 15 membri dell’equipaggio di cabina hanno svolto il ruolo di modelli per la gara di acconciatura, mentre cinque specialisti della manutenzione aeronautica hanno fornito supporto tecnico per la gara di manutenzione degli aeromobili.

All’Expo di WorldSkills Shanghai 2026, CEAir ha allestito uno stand espositivo di 300 metri quadrati, presentando una serie di innovazioni tecnologiche, tra cui simulatori di volo IPT, attrezzature VR per l’addestramento alla manutenzione aeronautica, tecnologia per la sicurezza del cargo aereo basata sull’AI e un robot intelligente per la preparazione di pasti salutari.

Attraverso dimostrazioni dal vivo, presentazioni ed esperienze interattive, lo stand ha permesso ai visitatori di conoscere più da vicino le competenze professionali alla base delle operazioni aeronautiche e le loro applicazioni pratiche.

Durante l’evento, quasi 1.400 voli CEAir hanno offerto Wi-Fi gratuito a bordo, consentendo ai passeggeri di seguire la competizione in volo.

L’aeromobile di CEAir “Skills for Success”, a tema WorldSkills Shanghai 2026, ha operato quasi 300 voli e trasportato oltre 60.000 passeggeri dal suo lancio a maggio. Le 22 rotte internazionali operate dall’aeromobile coprono 16 Paesi e regioni.

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Compagnia aerea: China Eastern Airlines

Sito web: http://www.ceair.com/

Referente: Caowei

E-mail: ceapr@ceair.com





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