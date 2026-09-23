WebPurify, una società IntouchCX specializzata in fiducia e sicurezza, ha lanciato la seconda stagione di Trust Issues , un podcast che esplora la tecnologia, le politiche e le decisioni umane che definiscono il futuro della sicurezza online.

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Webpurify, an IntouchCX Company specializing in trust and safety, has launched the season 2 of Trust Issues, a podcast exploring the technology, policies, and human decisions shaping the future of online safety.

Chi decide alla fine cosa rimane accessibile e cosa viene eliminato negli spazi digitali? La seconda stagione risponde a questa domanda esaminando le dinamiche interattive tra le capacità dell'intelligenza artificiale, le normative di mercato che cambiano, il giudizio umano e i limiti operativi. Andando oltre le semplici soluzioni tecniche, ogni episodio esplora i retroscena delle complesse pressioni alle quali sono soggette oggi le piattaforme digitali, dalle ottimizzazioni dei costi alla conformità di alto livello fino alle strategie utilizzate dai leader per realizzare comunità online resilienti.

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Stephanie Suarez

Direttore globale delle comunicazioni

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