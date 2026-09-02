Charted, un software di automazione dei conti fornitori e fornitore di servizi di ERP (pianificazione delle risorse d'impresa), oggi ha annunciato l’espansione di Charted E-invoicing (fatturazione elettronica) per supportare vari Paesi europei, tra cui Germania, Francia, Norvegia, Svezia, Paesi Bassi, Danimarca e Finlandia. L’ulteriore espansione in Italia, Romania e Polonia avverrà entro la fine del trimestre. Questi Paesi fanno seguito al lancio ufficiale di Charted E-invoicing in Belgio, nel maggio 2026 . L’obiettivo dell'espansione è consolidare il supporto di Charted per gli utenti nell'EMEA, assicurando che le aziende basate nella regione che passano alla rete PEPPOL possano restare conformi pur mantenendo i propri processi dei conti fornitori integrati nella loro ERP.

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