Charlotte Tilbury CBE, unica Fondatrice, Presidente, Direttore e Direttore creativo di Charlotte Tilbury Beauty, è stata insignita del premio Commander of the Order of the British Empire (CBE) in the King’s Birthday Honours 2026 per i servizi forniti al settore della bellezza e dei cosmetici.

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Charlotte Tilbury, founder, president, chairman and chief creative officer of Charlotte Tilbury Beauty, who has been awarded a CBE (Commander of the Order of the British Empire) in 2026 for services to the beauty industry and entrepreneurship. (Photo: Charlotte Tilbury team)

Il premio riconosce il contributo di Charlotte alla guida e allo sviluppo del marchio britannico di cosmetica più affermato a livello mondiale. Charlotte Tilbury ha avuto un ruolo decisivo nel rivoluzionare il settore della bellezza e promuovere la crescita economica del settore britannico della cosmesi, che è cresciuto da circa 17 miliardi di sterline nel 2013 agli attuali oltre 31 miliardi di sterline.

Charlotte Tilbury CBE è l'imprenditrice visionaria alla guida di Charlotte Tilbury Beauty, il pluripremiato marchio internazionale che ha lanciato nel 2013.

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Sophie Knight, Direttore delle comunicazioni, Charlotte Tilbury Beauty

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