ChargePoint (NYSE: CHPT), leader globale nell'elettrificazione intelligente e nella mobilità elettrica, ha annunciato oggi la nomina di John Saffrett in qualità di Vicepresidente esecutivo (EVP) e direttore generale (MD) per l'Europa. In tale ruolo, Saffrett sarà responsabile della guida della strategia di crescita di ChargePoint nei mercati europei, supervisionando le vendite, le relazioni con i clienti, le partnership e l'espansione di mercato nel continente.

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ChargePoint's EVP and Managing Director John Saffrett

Da marzo 2026, Saffrett ha rivestito il ruolo di membro del Consiglio consultivo dell'azienda ed è un esperto dirigente nell'ambito della mobilità globale, forte di oltre 25 anni di esperienza di leaderhip nei settori automotive, di gestione delle flotte e dei servizi finanziari. In qualità di nuovo EVP e MD di ChargePoint per l'Europa, farà riferimento direttamente al CEO Rick Wilmer.

"L'Europa è al centro delle nostre ambizioni di crescita e John è il leader ideale per accelerare questo momento di slancio in questa regione fondamentale", ha affermato Rick Wilmer, Chief Executive Officer di ChargePoint. "La sua vasta esperienza nella gestione delle flotte e nelle operazioni su larga scala, assieme alla sua conoscenza di ChargePoint in quanto membro del Consiglio consultivo, gli consentiranno di essere operativo sin dal primo momento. Siamo entusiasti di poter dare il benvenuto a John nel nostro team dirigenziale."

Di recente, John Saffrett ha ricoperto la funzione di Global Deputy Chief Executive Officer di Ayvens, dove ha svolto un ruolo fondamentale per l'integrazione di due delle più grandi società di gestione delle flotte al mondo in un'unica entità operativa in più di 40 paesi. In precedenza, ha occupato ruoli dirigenziali presso ALD Automotive, come Chief Operating Officer e Chief Administration Officer, supervisionando gli aspetti di vendite, marketing, sviluppo prodotti, innovazione e tecnologia. In precedenza, ha trascorso quasi un decennio in ruoli senior dei dipartimenti IT e di trasformazione.

"Sono entusiasta di assumere questo ruolo in un momento talmente importante sia per ChargePoint che per il settore europeo dei veicoli elettrici", ha dichiarato John Saffrett, EVP e direttore generale per l'Europa presso ChargePoint. "Poiché ho lavorato a stretto contatto con il team di ChargePoint in qualità di consulente, ho potuto osservare direttamente la forza delle persone, della tecnologia e della piattaforma dell'azienda. La transizione europea verso la mobilità elettrica è in corso di accelerazione e ChargePoint si trova in una posizione eccezionale per guidare tale transizione come leader di mercato per gli aspetti di hardware, software e piattaforme e vanta una vasta esperienza in quanto uno dei più grandi attori al mondo da più tempo sul mercato in questo ambito. Sono entusiasta di lavorare con il team per contribuire a definire il significato dell'elettrificazione intelligente per i nostri clienti (le flotte, le attività e gli autisti europei) e per affermarmi come leader responsabile alla guida della transizione elettrica in Europa."

La nomina sottolinea l'impegno strategico di ChargePoint nei confronti dell'espansione della sua presenza europea. Il panorama normativo in rapida evoluzione dell'Europa sta creando una domanda importante di soluzioni di ricarica affidabili e scalabili dei veicoli elettrici nel continente. ChargePoint continua a investire nelle sue operazioni europee. L'azienda di recente ha lanciato il suo caricabatterie CC Express Solo e ha annunciato la sottoscrizione di partnership strategiche con OEM quali Mercedes-Benz e Ford Pro.

ChargePoint e il logo ChargePoint sono marchi commerciali di ChargePoint, Inc. negli Stati Uniti e nelle giurisdizioni di tutto il mondo. Tutti gli altri marchi commerciali, nomi commerciali o marchi di servizio utilizzati o citati nel presente documento appartengono ai rispettivi proprietari.

Informazioni su ChargePoint Holdings, Inc.

Fondata nel 2007, molto prima della diffusione dei veicoli elettrici (EV), ChargePoint si è affermata come leader nell’innovazione della ricarica di EV. L'azienda offre soluzioni complete su misura per l’intero ecosistema degli EV – dalla rete elettrica alla plancia del veicolo – rivolgendosi a conducenti di EV, gestori di colonnine di ricarica, costruttori di veicoli e altri operatori del settore. Guidata dall’impegno verso l’accessibilità e l’affidabilità e grazie a un vasto portafoglio software, hardware e di servizi, ChargePoint garantisce un’esperienza di ricarica affidabile nel Nord America e in Europa. ChargePoint risponde alle esigenze di ricarica di ogni conducente collegandolo alla propria rete globale di oltre 1,4 milioni di colonnine di ricarica. Ha già fornito energia per oltre 21 miliardi di miglia elettriche, a conferma del suo impegno a ridurre le emissioni di gas serra e a elettrificare il futuro dei trasporti.

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CHPT-IR

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AJ Gosselin

Direttore, Comunicazioni aziendali

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Responsabile delle comunicazioni europee

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