C.H. Guenther & Son LLC (“C.H. Guenther” o “CHG”), un produttore di alimentari leader nel settore, ha aperto un nuovo Centro di eccellenza (il “Centro”) nel suo panificio di punta di Coventry, creando un polo di innovazione specializzata e di collaborazione con i clienti finalizzata ad accelerare lo sviluppo di prodotti da forno di alta fascia nel Regno Unito e in Europa. Il nuovo impianto è stato progettato per supportare i clienti di CHG, comprese i principali ristoranti globali di ristorazione veloce, gli operatori di servizi alimentari e i commercianti al dettaglio mentre sviluppano, testano e perfezionano nuovi prodotti da forno.

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Il Centro di eccellenza appositamente realizzato, che misura 172 mq, riunisce un panificio di dimensioni commerciali, una cucina per le dimostrazioni ai clienti, locali per la valutazione sensoriale, una suite innovativa e spazi dedicati alla collaborazione in un'unica sede specializzata.

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