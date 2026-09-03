Si è aperta ufficialmente oggi la seconda edizione dei TOURISE Awards, che si confermano un punto di riferimento globale per celebrare le principali destinazioni turistiche. Dopo aver definito un nuovo standard nel 2025 premiando le destinazioni in grado di offrire esperienze di viaggio distintive e basate su fini precisi, nel 2027 TOURISE celebrerà quelle che stanno plasmando il turismo di domani – realtà capaci di generare valore lungo l’intero itinerario, in linea con le aspettative dei viaggiatori, e di definire nuovi parametri per il modo in cui il mondo viaggia, si connette e cresce. Le candidature sono aperte al pubblico dal 1 ° settembre al 19 novembre 2026.

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I TOURISE Awards si articolano in sei categorie: Migliore destinazione per l’arte e la cultura, Migliore destinazione per l’avventura, Migliore destinazione enogastronomica, Migliore destinazione per lo shopping, Migliore destinazione per l’intrattenimento e la nuova categoria Migliore destinazione per il benessere. Complessivamente le categorie rispecchiano l’intero percorso del viaggiatore e l’evoluzione dei modi in cui le destinazioni creano esperienze memorabili e significative. Inoltre il prestigioso riconoscimento per la Migliore destinazione assoluta sarà conferito alla destinazione che eccelle in ogni aspetto dell’esperienza di viaggio, ponendosi come punto di riferimento globale e luogo più straordinario da visitare.

In linea con la filosofia TOURISE, i riconoscimenti valorizzano le destinazioni con un forte senso di identità, un impatto misurabile e una gestione responsabile. Per essere ammissibili, le destinazioni devono presentare: (i) un ambito geografico definito (una città, una regione o un sito), (ii) un’identità e un carattere distintivi derivanti da cultura, paesaggi e attrazioni che ne plasmano la percezione da parte dei viaggiatori, e (iii) il supporto di un ente di gestione del turismo responsabile del controllo efficace del territorio.

Sua Eccellenza Ahmed Al-Khateeb, Ministro del Turismo della Arabia Saudita e Presidente del CdA TOURISE, ha dichiarato: “Riconoscere l’eccellenza attraverso i TOURISE Awards è molto più di una celebrazione; è un passo decisivo per plasmare il futuro del turismo globale. Questi riconoscimenti puntano i riflettori sulle principali destinazioni che non solo conquistano i viaggiatori con esperienze uniche ma che inoltre guidano il settore attraverso l’innovazione, la sostenibilità e l’autenticità culturale. In un mondo in cui il turismo rappresenta un potente catalizzatore di crescita economica, scambi culturali ed emancipazione delle comunità, è fondamentale celebrare le destinazioni che stabiliscono nuovi standard di eccellenza e visione”.

I TOURISE Awards saranno valutati da una giuria indipendente composta da leader e pionieri provenienti da molteplici settori: viaggi e turismo, moda, enogastronomia, arte, retail, cultura, avventura e intrattenimento:

Albert Read – Ex direttore generale Condé Nast

Filip Boyen – Ex amministratore delegato Forbes Travel Guide

Bernold Schroeder – Ex amministratore delegato Kempinski Hotels

Fiona Jeffery – Ex presidente World Travel Market ed ex presidente Tourism for Tomorrow

Michael Ellis – Ex direttore internazionale Guide Michelin

Omar Samra – Ambasciatore di buona volontà dell’ONU nonché alpinista ed esploratore polare

Renaud de Lesquen – Ex amministratore delegato Givenchy ed ex presidente Dior Americas

Lars Nittve – Ex direttore fondatore Tate Modern

Caroline Rush – Ex amministratrice delegata British Fashion Council

Andrew Gibson – Ex vice presidente Global Well Being Accor Hotels

Albert Read, Presidente della giuria e responsabile di categoria, ha aggiunto: “È un onore far parte dei TOURISE Awards, che grazie al rigore delle procedure e all’alto profilo della giuria, hanno definito un nuovo punto di riferimento nel premiare i leader del settore dei viaggi. Con questa seconda edizione TOURISE ha l’opportunità di andare oltre: non solo valorizzare le destinazioni di eccellenza dell’anno, ma anche tracciarne l’evoluzione nel tempo, creando quelli che diventeranno i parametri definitivi per misurare l’impatto a lungo termine, i progressi e il successo nel turismo globale”.

Le destinazioni saranno valutate in base a 14 criteri che includono autenticità, accessibilità, sicurezza, sostenibilità ed esperienza del visitatore. I giudici esamineranno sia gli elementi che rendono unica una destinazione nella categoria di candidatura sia un insieme di standard universali che ogni grande destinazione è tenuta a soddisfare.

Al termine del periodo di candidatura pubblica, per ciascuna categoria verrà selezionata una rosa di destinazioni finaliste, da cui la giuria decreterà un vincitore e due finalisti di eccellenza. I vincitori saranno premiati durante la cerimonia ufficiale dei TOURISE Awards, organizzata in concomitanza con il TOURISE Summit a Riad il 23 marzo 2027.

Fai sentire la tua voce e contribuisci a premiare le destinazioni turistiche più straordinarie del mondo con i TOURISE Awards: candida la destinazione che ritieni faccia la differenza sul portale dedicato https://awards.tourise.com/ entro il 19 novembre.

Informazioni su TOURISE

TOURISE è la principale piattaforma mondiale volta a ridefinire e plasmare il futuro del turismo globale. Sotto l’egida del Ministero del Turismo dell’Arabia Saudita, il TOURISE Summit inaugurale si è tenuto dall’11 al 13 novembre 2025 a Riyad, in Arabia Saudita. L’evento ha riunito visionari dei settori governativo, aziendale, degli investimenti, del turismo e della tecnologia per attuare accordi trasformativi e dare l’avvio a iniziative a elevato impatto volte a ridefinire l’industria e sviluppare un settore del turismo sostenibile, equo e rivolto al futuro. Piattaforma globale attiva tutto l’anno, TOURISE guida il dibattito internazionale per il settore dei viaggi e del turismo, connettendo i leader che condividono la visione di plasmare l’economia del viaggiatore. È qui che verranno forgiati i prossimi 50 anni del turismo.

Per maggiori informazioni su TOURISE, visitar www.TOURISE.com

Informazioni sui TOURISE Awards

I TOURISE Awards celebrano l’eccellenza delle destinazioni a livello globale e vengono conferiti a luoghi che offrono esperienze di viaggio significative, indimenticabili e in linea con le aspettative dei viaggiatori moderni. Convalidati dal giudizio di una prestigiosa giuria intersettoriale, i riconoscimenti onorano le destinazioni in sei categorie – arte e cultura, avventura, gastronomia e arte culinaria, shopping, intrattenimento e benessere – culminando nel riconoscimento principale: Migliore destinazione assoluta. Già alla seconda edizione, i TOURISE Awards continuano a mettere sotto i riflettori innovazione, sostenibilità, tutela culturale e impatto sui visitatori, definendo un nuovo standard globale per ciò che rende una destinazione davvero eccezionale.

Per saperne di più sui TOURISE Awards visitare TOURISE.com/awards

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