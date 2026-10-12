Carta , la piattaforma connessa e l'ecosistema IA nativo per il capitale privato, oggi ha annunciato di aver ottenuto l'autorizzazione a operare in qualità di professionista specializzato del settore finanziario (PSF) pienamente autorizzato sotto la supervisione della CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) in Lussemburgo. L'autorizzazione copre cinque funzioni statutarie: agente di registrazione, agente di domiciliazione societaria, servizi di costituzione e gestione di società, agente amministrativo del settore finanziario e agente di comunicazione con i clienti, e apporta l'amministrazione di fondi e l'agenzia di trasferimento autorizzate direttamente a una piattaforma già al servizio dei gestori di fondi lussemburghesi.

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