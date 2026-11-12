Oggi, alla COP31, Carbon Measures ha annunciato l'apertura della propria sede di Singapore, con il supporto del Singapore Economic Development Board (EDB).

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20261112815105/it/

Carbon Measures opens Singapore office and launches first in-country pilot to advance industrial decarbonization in hard-to-abate sectors.

La sede di Singapore sarà il centro di Carbon Measures nell'area Asia-Pacifico, ampliando le proprie competenze tecniche e conoscitive, rafforzando al contempo l'impegno con le principali parti interessate nella regione. La sede si concentrerà sulla promozione delle politiche di decarbonizzazione industriale per i settori in cui è difficile ridurre le emissioni di carbonio, riunendo aziende, organizzazioni no-profit, istituti accademici e altri partner per guidare lo sviluppo e l'implementazione del Pilot.

“Accogliamo l'apertura della prima sede di Carbon Measures nella regione. L'introduzione di nuovi approcci per la contabilità delle emissioni di carbonio a livello di prodotto creerà maggiori opportunità di collaborazione con l'ecosistema industriale di Singapore, incoraggiando le aziende a investire e a realizzare prodotti a emissioni di carbonio ridotte. La presenza di Carbon Measures aiuterà inoltre a sviluppare competenze specializzate nella contabilità del carbonio e a creare buoni posti di lavoro per gli abitanti di Singapore”, ha dichiarato Lim Wey-Len, Vicepresidente esecutivo di EDB.

Lancio del primo progetto pilota nel Paese

Questo primo progetto pilota si concentrerà sulla resa operativa della contabilità del carbonio a livello di prodotto e sugli standard di intensità di carbonio (CI) a livello di prodotto nel settore dei carburanti marittimi. Il progetto metterà alla prova la metodologia contabile nell'intera catena del valore, dalla produzione alla combustione, per valutare come sia possibile misurare, monitorare e trasferire i dati relativi al carbonio e come le soluzioni a basse emissioni di carbonio possano contribuire alla riduzione delle emissioni e alla crescita economica. Il primo prodotto testato sarà il gas naturale bioliquefatto (Bio-Liquefied Natural Gas) nel contesto dei trasporti marittimi come primo caso d'uso esplorato.

Nell'ambito del Pilot, testeremo anche il ruolo della tecnologia nel supportare il calcolo, la verifica e il trasferimento dei dati relativi al carbonio a livello di prodotto in ogni punto della catena del valore.

Uno degli aspetti fondamentali sarà esplorare come collegare i dati relativi alla contabilità delle emissioni ai valori verificati dell'intensità di carbonio a livello di prodotto che formano la base dei contratti commerciali, superando i controlli normativi. Il Pilot valuterà inoltre in che modo questo approccio possa facilitare la generazione di dati relativi al carbonio a livello di prodotto e l'accesso ad aziende di ogni dimensione.

Conducendo questi test in una determinata filiera, il Pilot aiuterà a identificare opportunità metodologiche e di implementazione per facilitare l'ampia adozione di politiche nei mercati, nelle giurisdizioni e nelle categorie di prodotti, promuovendo l'interoperabilità nei sistemi di contabilità del carbonio, rafforzando gli incentivi economici per prodotti a basse emissioni di carbonio e gettando le basi per la diversificazione dei prodotti e le politiche di decarbonizzazione industriale.

Carbon Measures coinvolgerà un ampio gruppo di parti interessate a Singapore, ciascuna delle quali apporterà prospettive indipendenti per comprendere come misurare e trasferire i dati relativi al carbonio dalla produzione alla transazione:

le aziende che operano nella filiera dei carburanti marittimi, tra cui i produttori di materie prime, i produttori di carburanti e i fornitori di servizi di logistica e trasporti, contribuiranno con dati relativi alle emissioni, consentendo di mettere in pratica la metodologia della contabilità in condizioni di transazione piuttosto che su stime teoriche.

contribuiranno con dati relativi alle emissioni, consentendo di mettere in pratica la metodologia della contabilità in condizioni di transazione piuttosto che su stime teoriche. le agenzie governative di Singapore verranno consultate per trasformare le informazioni tecniche fornite da Pilot in dati utili sulle politiche e per sostenere il coinvolgimento con le relative parti interessate nell'ecosistema dei carburanti marittimi, secondo la necessità.

verranno consultate per trasformare le informazioni tecniche fornite da Pilot in dati utili sulle politiche e per sostenere il coinvolgimento con le relative parti interessate nell'ecosistema dei carburanti marittimi, secondo la necessità. SB COP aggiungerà ulteriori prospettive dal settore privato al Pilot, aiutando a far sì che i suoi risultati contribuiscano maggiormente all'azione per il clima e alle raccomandazioni in ambito di politiche pubbliche, supportando al contempo la trasformazione di soluzioni guidate da imprese in approcci scalabili alla riduzione delle emissioni.

aggiungerà ulteriori prospettive dal settore privato al Pilot, aiutando a far sì che i suoi risultati contribuiscano maggiormente all'azione per il clima e alle raccomandazioni in ambito di politiche pubbliche, supportando al contempo la trasformazione di soluzioni guidate da imprese in approcci scalabili alla riduzione delle emissioni. aziende no-profit locali e partner accademici verranno coinvolti per utilizzare competenze locali, oltre ad aggiungere rigore tecnico e scientifico.

“La creazione collaborativa di più parti interessate, la partecipazione industriale e il coinvolgimento diretto dei governi sono essenziali per lo sviluppo di sistemi che funzionano nelle catene di fornitura a livello globale. A seguito del nostro impegno presentato nel Report sui risultati dell'agenda per l'azione climatica della COP30 (Global Climate Action Agenda Outcomes Report) volto a promuovere un sistema globale di contabilità delle emissioni di carbonio basato su principi di contabilità finanziaria, oggi, alla COP31, stiamo esplorando come mettere in pratica questi approcci”, ha spiegato Amy Brachio, AD di Carbon Measures . “Questo progetto pilota di Singapore, primo nel Paese, ci offre un'opportunità di riunire l'industria, imprese no-profit e il governo per testare l'applicazione pratica di questi standard di intensità del carbonio a livello di prodotto. I risultati ottenuti formeranno la base di un sistema in grado di distinguere con precisione i prodotti a basse emissioni di carbonio e alla fine creare le condizioni per la decarbonizzazione industriale su larga scala”.

“Abbiamo passato anni a parlare di obiettivi climatici. Ora dobbiamo dimostrare cosa funziona e applicarlo su larga scala”, ha dichiarato Ricardo Mussa, Presidente globale di SB COP . “Il settore privato possiede le conoscenze, la tecnologia e la capacità di trasformare l'ambizione climatica in soluzioni pratiche. La nostra collaborazione con Carbon Measures, a partire dal progetto pilota di Singapore, è un'opportunità per mettere in pratica competenze aziendali, informare politiche della pubblica amministrazione efficaci e dimostrare che la decarbonizzazione e la competitività economica possono andare di pari passo”.

Il Singapore Pilot è il primo di vari progetti che Carbon Measures intende condurre in Paesi e categorie di prodotti a livello globale. I risultati ottenuti da questi progetti pilota aiuteranno a promuovere un approccio interoperabile a livello globale alla contabilità del carbonio a livello di prodotto e aiuteranno a informare una metodologia globale per implementare standard di intensità del carbonio a livello di prodotto.

Informazioni su Carbon Measures

Carbon Measures è una coalizione globale di aziende in vari settori impegnate a ridurre le emissioni di carbonio allineando gli incentivi commerciali alle azioni necessarie per guidare l'impatto su vasta scala. La coalizione mira ad accelerare l'innovazione sviluppando un quadro di contabilità delle emissioni di carbonio a livello di prodotto e promuovendo l'introduzione di normative relative all'intensità di carbonio dei prodotti. Insieme, queste attività sono volte a stimolare la domanda commerciale duratura di prodotti a basse emissioni di carbonio. Basato su solidi principi scientifici e di contabilità finanziaria, questo quadro consentirebbe ai governi di definire politiche più efficaci, aiutare le aziende a distinguere i propri prodotti, offrendo ai mercati la possibilità di favorire una concorrenza mirata a fornire riduzioni significative delle emissioni.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261112815105/it/

media@carbonmeasures.org





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire