CAIRDAC, SA, azienda di tecnologia medica di fase pre-commerciale specializzata nello sviluppo di pacemaker cardiaci senza fili ad alimentazione autonoma (Autonomous Leadless Pacing System), oggi ha annunciato la nomina di Raymond W. Cohen a presidente del suo consiglio di amministrazione.

“Siamo entusiasti di accogliere il Sig. Cohen al CdA di CAIRDAC”, ha dichiarato Edouard Fonck , Amministratore delegato di CAIRDAC, “La vasta esperienza di Ray nella guida, nell'espansione e nella cessione di aziende di tecnologia medica sarà indubbiamente preziosa mentre portiamo avanti questo progetto entusiasmante”.

Sig. Cohen, direttore di una società per azioni accreditata, nonché dirigente di successo nell'ambito delle tecnologie mediche, vanta oltre quarant'anni di esperienza nell'industria medtech.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260921013682/it/

Contatto per i media

Laurence Ehringer

Laurence.Ehringer@cairdac.com

+33 1 47 46 85 15

www.cairdac.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire