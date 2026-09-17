Brightfin, la principale piattaforma per l'intelligence della spesa totale nell'informatica aziendale, oggi ha annunciato che Dan McNamara è entrato a far parte dell'azienda come Direttore del servizio clienti (Chief Customer Officer, CCO). La nomina giunge mentre Brightfin estende la sua piattaforma in una visione più ampia di verità finanziaria e chiarezza operativa nell'intero stack tecnologico aziendale e mentre un maggior numero di leader dei settori informatico e finanziario si rivolge a Brightfin per dare un senso alla spesa in rapido aumento, frammentata, nel cloud, nei dispositivi mobili e negli strumenti di intelligenza artificiale emergenti.

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Dan McNamara, CCO of Brightfin

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