Bregal Milestone, una delle principali società europee di private equity specializzata nella crescita del settore del software, oggi ha annunciato un investimento orientato alla crescita maggioritaria in Nethive S.p.A. (“Nethive” o la “Società”), uno dei principali fornitori italiani di software e di servizi di sicurezza informatica. Assieme al suo investimento in Nethive, Bregal Milestone ha anche supportato l'acquisizione dello specialista di sicurezza informatica Joy Comm S.r.l. (“JoyComm”) da parte di Nethive.

Fondata nel 2014 da Alessandro Bellato e Diego Rocco, Nethive è diventata un partner affidabile di cybersicurezza per aziende blue-chip, PMI e organizzazioni del settore pubblico in tutta Italia.

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Per Bregal Milestone:

Siqi Wu

Responsabile del Marketing e delle Comunicazioni

siqi.wu@bregal.com

Per Nethive:

Giulia Masin

Marketing Manager

g.masin@nethive.it





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