Bracco Imaging , azienda farmaceutica globale che sviluppa, produce e commercializza soluzioni sanitarie innovative, oggi ha annunciato l'espansione del suo portafoglio di selezione cellulare BubbleGen ™ con il lancio del BubbleGen CD3+ T Cell Selection Kit. Il kit, basato sulla tecnologia a microbolle di Bracco, è in grado di consentire nuovi flussi di lavoro nella terapia cellulare, compresi un approccio altamente scalabile ed economicamente vantaggioso alla produzione di terapie a base di cellule CAR-T. Questo segna la prima di varie espansioni pianificate della famiglia BubbleGen di soluzioni di selezione cellulare a seguito del lancio del suo programma di accesso iniziale nel maggio di quest'anno.

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