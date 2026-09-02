Boomi , l'azienda di attivazione dei dati per l'intelligenza artificiale, oggi ha annunciato una serie di importanti novità apportate alla piattaforma, progettate per superare gli ostacoli critici all'adozione dell'AI aziendale. Alla base di questi aggiornamenti c'è il Boomi’s Agent Control Plane , un'infrastruttura nativa per l'AI che integra in modo sicuro gli agenti AI nei sistemi aziendali centrali, fornisce governance sull'attività degli agenti e controlla i costi fuori controllo dell'AI. Questa infrastruttura critica funziona agilmente nel cloud pubblico, nel cloud privato del cliente (VPC) o in sede, supportando direttamente la sovranità dei dati e digitale e dando alle organizzazioni maggiore controllo operativo sul proprio portafoglio di sistemi di AI.

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Boomi Delivers the Critical Infrastructure That Brings Control to Enterprise AI

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Kristen Walker

Comunicazioni globali, Boomi

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