Blue Matter, azienda di consulenza di classe mondiale al servizio del settore delle scienze della vita, oggi ha annunciato l'acquisizione di Cognite, un'agenzia specializzata in comunicazioni sanitarie a livello globale leader nel settore che aiuta le aziende farmaceutiche e biotecnologiche a dare vita alle scienze attraverso un'ampia gamma di servizi di comunicazione in ambito scientifico, medico e commerciale.

Cognite rappresenta una tappa significativa verso il rafforzamento della crescente gamma di capacità nell'ambito delle comunicazioni di Blue Matter. “Blue Matter è riconosciuta come una valida risorsa strategica e un leader di pensiero quando si tratta di strategie in ambito aziendale, di portafoglio, di prodotti e funzionale nel settore biofarmaceutico”, ha dichiarato Ashwin Dandekar, AD di Blue Matter. “Negli ultimi anni, abbiamo sistematicamente radunato le capacità creative e di comunicazioni che spesso sono così importanti nel dar vita a quelle strategie con operatori sanitari, pazienti, enti paganti, investitori e altre parti interessate”.

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