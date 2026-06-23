Dopo oltre dieci anni come pioniere svizzero nel settore delle criptovalute, il Bitcoin Suisse Group ("Bitcoin Suisse") sta ampliando le operazioni in Europa. La sua entità europea, Bitcoin Suisse (Europe) AG, fondata nel 2018, ha ottenuto una licenza come Crypto Asset Service Provider (CASP, fornitore di servizi in criptovalute) secondo il regolamento MiCAR da parte della FMA del Liechtenstein, sulla base della sua registrazione di lunga data ai sensi della normativa Token and TT Service Provider Act (TVTG, Legge sui token e i fornitori di servizi TT, tecnologia affidabile).

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left: Andrej Majcen, Co-Founder and Group CEO of the Bitcoin Suisse Group; right: Roman Przibylla, CEO of Bitcoin Suisse (Europe) AG

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Lukas Mettler

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