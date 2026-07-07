Forte della sua posizione di leader in Svizzera nel settore dei servizi finanziari legati alle criptovalute, Bitcoin Suisse sta accelerando ulteriormente la propria espansione internazionale. La controllata BTCS (Middle East) Ltd. (“BTCS ME”) di Bitcoin Suisse Group ha ottenuto l’autorizzazione a offrire servizi finanziari (FSP) dall’Autorità di regolamentazione dei servizi finanziari (FSRA) dell’ADGM, il centro finanziario internazionale di Abu Dhabi, segnando un altro passo importante verso la strategia di crescita internazionale del Gruppo, volta a diventare un partner leader a livello globale nella gestione patrimoniale.

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Ceyda Majcen, Chief Executive Officer and SEO of BTCS ME, leads Bitcoin Suisse Group's expansion in the Middle East and brings extensive, long-standing senior leadership experience across the Group.

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