BioLife Products Limited oggi ha reso nota la sua partecipazione alla London Life Sciences Week, dove presenterà la sua tecnologia brevettata di rilascio orale di peptidi e i recenti progressi nel suo portafoglio di proprietà intellettuale.

BioLife terrà una presentazione al LSX Investival Showcase lunedì 16 novembre 2026, dalle ore 15:15 alle 15:30 ora locale , presso Old Billingsgate, Londra. La presentazione sarà condotta dall'ex Ambasciatore degli Stati Uniti James P. Cain, Consulente strategico al Presidente e Fondatore, assieme a Ludivine Delattre, Relazioni commerciali e aziendali, e metterà in evidenza il percorso scientifico alla base della tecnologia e delle sue potenziali applicazioni.

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Per informazioni contattare

James P. Cain

Ex Ambasciatore degli Stati Uniti

Consulente strategico al Presidente e Fondatore

BioLife Products Limited

jpc@biolife.bio

Ludivine Delattre

Relazioni commerciali e aziendali

BioLife Products Limited

ld@biolife.bio





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