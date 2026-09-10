BioLife ha annunciato oggi che lo United States Patent and Trademark Office ha concesso il brevetto statunitense 12,667,605 B2 alla sua innovativa tecnologia di somministrazione orale effervescente dei peptidi, sviluppata per supportare le terapie peptidiche attuali e future per l’obesità, il diabete e le malattie metaboliche.

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BioLife offers a new solution for oral GLP-1 delivery

L'annuncio coincide con un momento di rapida crescita della domanda di farmaci a base di GLP-1. Nel 2025, le terapie a base di GLP-1 hanno generato un fatturato globale di circa 132 miliardi di dollari, mentre il mercato dei farmaci contro l'obesità corrisponde attualmente, secondo le stime, a 42 miliardi di dollari.

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