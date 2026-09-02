Biocytogen Pharmaceuticals (Pechino) Co., Ltd. (“Biocytogen”, SSE: 688796; HKEX: 02315) oggi ha annunciato la firma di un accordo di licenza non esclusiva con Qilu Pharmaceutical Co., Ltd. (“Qilu Pharmaceutical”) per una molecola di anticorpo VHH interamente umana. Ai sensi dell'accordo, Biocytogen concederà a Qilu Pharmaceutical i diritti non esclusivi a una molecola di anticorpo VHH interamente umana per supportare il suo programma di ricerca e sviluppo di farmaci innovativi nel campo delle neuroscienze.

La molecola di anticorpo VHH autorizzata è stata generata da RenNano ® , la piattaforma proprietaria di Biocytogen. La piattaforma RenNano ® è progettata per la scoperta di molecole di anticorpi VHH interamente umane con specificità, affinità di legame e potenziale di sviluppo favorevoli, ed è in grado di generare elementi molecolari di base per la progettazione e lo sviluppo di anticorpi VHH, anticorpi bispecifici/multispecifici, coniugati anticorpo-farmaco e altre modalità innovative.

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