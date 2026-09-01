BeOne Medicines , Ltd. (Nasdaq: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), un'azienda leader globale nel settore oncologico, oggi ha annunciato un accordo volontario con l'Amministrazione degli Stati Uniti volto ad ampliare l'accesso a farmaci oncologici innovativi per i pazienti americani, rafforzando al contempo la presenza produttiva negli Stati Uniti ed ampliando ulteriormente le capacità necessarie per garantire la fornitura di farmaci su larga scala. L'accordo si basa sull'impegno a lungo termine di BeOne per promuovere l'accesso per i pazienti e l'investimento nella ricerca e nell'innovazione scientifica.

John V. Oyler, Cofondatore, Presidente e AD di BeOne Medicines, ha affermato:

“Noi di BeOne crediamo che ogni paziente debba trarre vantaggio dalle terapie oncologiche innovative.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260831954388/it/

Contatto per gli investitori

Liza Heapes

+1 857-302-5663

ir@beonemed.com



Media Contact

Kyle Blankenship

+ 1 667-351-5176

media@beonemed.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire