Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), la società di software per l'ingegneria delle infrastrutture, ha annunciato oggi i finalisti dei premi Year in Infrastructure (YII) 2026. Da oltre due decenni, questi premi annuali celebrano i professionisti delle infrastrutture e il loro uso innovativo dei software Bentley per migliorare il modo in cui le infrastrutture vengono progettate, costruite e gestite.

Selezionati da commissioni indipendenti di esperti del settore di livello globale, i finalisti di quest’anno esemplificano come i professionisti del settore infrastrutture utilizzano tecnologie come digital twin e IA per ottimizzare i risultati di progetto. Dall’esame dei 36 progetti finalisti emerge che 24 finalisti hanno dichiarato di utilizzare l’IA in qualche forma, mentre 22 hanno evidenziato, con prove solide o elementi a supporto, la presenza di una base digitale connessa.

"Gli YII Awards rendono omaggio ai professionisti dietro alle infrastrutture su cui le comunità fanno affidamento ogni giorno", ha dichiarato Cate Lochead, chief marketing officer di Bentley Systems. "I finalisti di quest’anno sono esempi tangibili dell'evoluzione corrente delle infrastrutture, da un insieme di file scollegati, flussi di lavoro manuali e ispezioni periodiche a informazioni connesse, automazione intelligente e visibilità continua. In tutti i progetti finalisti, digital twin, IA, analisi e dati connessi aiutano i team a prendere decisioni più informate, valutare più alternative più rapidamente e gestire le infrastrutture con maggiore sicurezza e resilienza. L'ampio respiro dei progetti, che vanno dalla modellazione geotecnica e del sottosuolo alla gestione del rischio degli incendi boschivi e alla mitigazione delle frane, fino alle infrastrutture costiere e per la protezione dalle inondazioni e alla pianificazione delle acque piovane, dimostra che il futuro delle infrastrutture non è solo più digitale, ma anche più intelligente."

Gli YII Awards 2026 premiano progetti in 12 categorie che coprono l’intero ciclo di vita delle infrastrutture, scelti tra oltre 300 candidature provenienti da 53 paesi. I finalisti sono stati selezionati per il carattere innovativo dei loro progetti, per le sfide affrontate e per i risultati ottenuti. Attraverso le candidature, ingegneri e team di progetto hanno dimostrato come il software Bentley può contribuire ad abbattere i silos informativi, collegare i dati tra persone e asset e applicare l’IA per migliorare il processo decisionale e ottenere infrastrutture migliori con risultati quantificabili.

Finalisti degli YII Awards 2026 per categoria

Ponti e gallerie

AYESA Engineering (Portogallo): Porto Metro 3.0: ottimizzare la progettazione di gallerie su larga scala

Porto Metro 3.0: ottimizzare la progettazione di gallerie su larga scala Parsons (per conto del Georgia Department of Transportation (GDOT) (Stati Uniti)): Talmadge Memorial Bridge: modernizzare un collegamento cruciale a Savannah

Talmadge Memorial Bridge: modernizzare un collegamento cruciale a Savannah SUDOP PRAHA a.s. (Repubblica Ceca): Tunnel Praha-Beroun: progettare il più grande tunnel ferroviario della Cechia

Città e strutture

Baosteel Engineering & Technology Group (Cina): Sito industriale: trasformazione per la rinascita della "rust belt" urbana

Sito industriale: trasformazione per la rinascita della "rust belt" urbana Pinnacle Future Build Pvt. Ltd. (India): Campus Pinnacle Madurai: un digital twin per operazioni intelligenti

Campus Pinnacle Madurai: un digital twin per operazioni intelligenti SUDOP PRAHA a.s. (Repubblica Ceca): Stazione centrale di Praga: un digital twin per la trasformazione urbana

Edilizia

AtkinsRéalis (Regno Unito): Hinkley Point C: far progredire la costruzione 4D su larga scala

Hinkley Point C: far progredire la costruzione 4D su larga scala DPR Construction and Trillium Advisory Group ULC (Stati Uniti): Data center di Abilene: collegare la delivery digitale alla realtà del cantiere

Data center di Abilene: collegare la delivery digitale alla realtà del cantiere Wills Bros (Irlanda): Banchine 52 e 53 del porto di Dublino: migliorare la costruzione marittima attraverso la pianificazione 4D

Produzione di energia

CITIC Heavy Industry Machinery Co., Ltd. (Cina): Attrezzature per l’energia eolica: innovazione digitale su tutto il ciclo di vita

Attrezzature per l’energia eolica: innovazione digitale su tutto il ciclo di vita PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (Indonesia): Centrale geotermica Lumut Balai 2: trasformare l’energia pulita

Centrale geotermica Lumut Balai 2: trasformare l’energia pulita South-to-North Water Diversion (Chongqing) New Energy Development Co., Ltd. e POWERCHINA Zhongnan Engineering Corporation Ltd. (Cina): Accumulo idroelettrico con pompaggio Chongqing Yunyang Jianquan: innovazione in una centrale elettrica digitale

Modellazione geospaziale e reality modeling

Aboitiz Renewables Inc. (Filippine): GeoShield: prevedere il rischio di frane tramite l’intelligence geospaziale

GeoShield: prevedere il rischio di frane tramite l’intelligence geospaziale Department of Transport and Planning (Australia): Piattaforma di reality capture per i trasporti e gestione integrata dei dati di realtà: creare una vista condivisa della rete fisica

Piattaforma di reality capture per i trasporti e gestione integrata dei dati di realtà: creare una vista condivisa della rete fisica Haskoning (Regno Unito): Porto di Dover: scalare le ispezioni marittime con i droni

Project delivery

Kiewit (Stati Uniti): LAND: trasformare la project delivery attraverso i dati connessi

LAND: trasformare la project delivery attraverso i dati connessi Port Polska (Polonia): Port Polska: collegare le informazioni all'interno di un importante programma infrastrutturale

Port Polska: collegare le informazioni all'interno di un importante programma infrastrutturale RS&H Inc. (Stati Uniti): Avanzamento della I-4: collegare le conoscenze relative al progetto e la sua realizzazione

Ferrovie e trasporti

NMA - Nikhil Mahashur and Associates (India): Funicolare Hajimalang Gad: ingegnerizzare l’accesso in un terreno complesso

Funicolare Hajimalang Gad: ingegnerizzare l’accesso in un terreno complesso Skanska Costain STRABAG JV (Regno Unito): Tunnel della HS2 a Londra: simulare la costruzione prima di realizzarla

Tunnel della HS2 a Londra: simulare la costruzione prima di realizzarla SUDOP PRAHA a.s. (Repubblica Ceca): Linea ferroviaria ad alta velocità della Boemia centrale: collegare progettazione e know-how di progetto

Strade e autostrade

Burgess & Niple Inc. (Stati Uniti): US-98: accelerare il design-build attraverso l’innovazione digitale

US-98: accelerare il design-build attraverso l’innovazione digitale PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (Indonesia): Strada a pedaggio Semarang-Demak: progettare la resilienza lungo la costa

Strada a pedaggio Semarang-Demak: progettare la resilienza lungo la costa Torrens to Darlington Alliance (John Holland, Bouygues, Arcadis, Jacobs, Ventia) in partnership con South Australian Government, Department for Infrastructure and Transport (Australia): Torrens to Darlington (T2D): delivery digitale del corridoio nord-sud dell’Australia Meridionale

Ingegneria strutturale

Arcadis (Stati Uniti): AutoFW: automatizzare la progettazione di strutture per la protezione dalle inondazioni

AutoFW: automatizzare la progettazione di strutture per la protezione dalle inondazioni PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WIKA Gedung) (Indonesia): Stadio internazionale di Jakarta: ingegnerizzare il più grande tetto retrattile

Stadio internazionale di Jakarta: ingegnerizzare il più grande tetto retrattile QB Engineering & Construction (Filippine): Chiesa parrocchiale Our Lady of Light, Loon: ricostruire in digitale un edificio dal valore storico e monumentale

Modellazione e analisi del sottosuolo

Intertechne Consultores S.A. (Brasile): Diga di contenimento degli sterili: uso innovativo di modelli e valutazione geologica e geotecnica

Diga di contenimento degli sterili: uso innovativo di modelli e valutazione geologica e geotecnica Mott MacDonald (Repubblica Ceca): Linea ferroviaria Praha-Smíchov-Beroun: creare un modello connesso del sottosuolo

Linea ferroviaria Praha-Smíchov-Beroun: creare un modello connesso del sottosuolo Mott MacDonald (Singapore): T5 dell'aeroporto di Changi: modellare e analizzare la geologia 3D a supporto delle decisioni di pianificazione per le complesse condizioni del terreno del T5

Trasmissione e distribuzione

APD Global (Australia): Clean Energy Link-North: accelerare la transizione alle rinnovabili attraverso una delivery digitale basata sull’IA

Clean Energy Link-North: accelerare la transizione alle rinnovabili attraverso una delivery digitale basata sull’IA Dar International for Engineering Consultancy (Arabia Saudita): Sottostazione Nariyah da 380 kV: delivery digitale integrata di una sottostazione GIS ad alta tensione

Sottostazione Nariyah da 380 kV: delivery digitale integrata di una sottostazione GIS ad alta tensione NV5 India (Stati Uniti): Protezione delle infrastrutture dei servizi di pubblica utilità: mappare il rischio su 28.300 km di rete

Acqua e acque reflue

Evides N.V. (Paesi Bassi): Distribuzione idrica: digital twin operativi per una rete idrica da 14.000 km

Distribuzione idrica: digital twin operativi per una rete idrica da 14.000 km Haskoning India Consulting Pvt Ltd. (India): Piano generale del drenaggio delle acque piovane di Delhi: progettare una capitale nazionale al sicuro dagli allagamenti

Piano generale del drenaggio delle acque piovane di Delhi: progettare una capitale nazionale al sicuro dagli allagamenti Hunan Provincial Water Resources and Hydropower Survey, Design, Planning, and Research Institute Co., Ltd. (Cina): Bacino idrico Hunan Zishui Quanmutang: applicare la tecnologia BIM lungo l’intero ciclo di vita

I finalisti presenteranno i loro progetti durante l'evento Year in Infrastructure di Bentley, che si terrà presso The Fairmont Singapore dal 6 al 7 ottobre 2026. Le presentazioni si concentreranno sul contesto ingegneristico, sull’esecuzione del progetto, sui metodi digitali utilizzati e sui risultati ottenuti.

Inoltre, Bentley assegnerà i Founders’ Honors ad alcuni progetti selezionati. Questi premi, conferiti dai fondatori e dai dirigenti di Bentley, celebrano i progetti che riflettono l’obiettivo di Bentley di far progredire le infrastrutture del mondo per migliorare la qualità della vita.

Per maggiori informazioni sugli YII Awards 2026 di Bentley, visita il sito Year in Infrastructure di Bentley .

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Informazioni su Bentley Systems

In tutto il mondo, i professionisti delle infrastrutture si affidano al software Bentley Systems per progettare, costruire e gestire infrastrutture migliori e più resilienti nell'ambito dei trasporti, idrico, energetico, delle città e non solo. Fondata nel 1984 da ingegneri per ingegneri, Bentley è il partner di riferimento delle società di ingegneria e dei proprietari-operatori di tutto il mondo, con software pensati per le diverse discipline ingegneristiche, nei vari settori industriali e in tutte le fasi del ciclo di vita delle infrastrutture. Attraverso le nostre soluzioni Digital Twin, aiutiamo i professionisti delle infrastrutture a sbloccare il valore dei loro dati, per trasformare la project delivery e le prestazioni degli asset.

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