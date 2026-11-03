Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), software house per l’ingegneria delle infrastrutture, oggi ha annunciato che Seequent , The Bentley Subsurface Company, ha rilevato Eliis, software house per l’interpretazione sismica. L’acquisizione rafforzerà la presenza di Seequent in ambito geofisico grazie alle ulteriori capacità di interpretazione dei dati sismici e consentirà una comprensione ancora più accurata del sottosuolo, per contribuire a risolvere complessi problemi globali. Il team internazionale Eliis, composto da oltre 100 geoscienziati, specialisti tecnici e ricercatori, entrerà a far parte di Seequent.

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3D view from PaleoScan showcasing recent advancements in seismic interpretation workflows that support prospect evaluation and exploration decision-making

Fondata nel 2007 e con sede a Montpellier, in Francia, Eliis sviluppa software avanzato per l’interpretazione sismica, che aiuta i geoscienziati a elaborare e analizzare i dati di imaging sismico per creare modelli dettagliati del sottosuolo.

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