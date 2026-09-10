Bending Spoons S.p.A. (NASDAQ: BSP) ha firmato un accordo definitivo per l’acquisizione di Miro, in una transazione interamente in denaro che valuta Miro a un enterprise value di 1,355 miliardi di dollari. Tenuto conto delle disponibilità di cassa nette di Miro, l’operazione implica un equity value di circa 1,79 miliardi di dollari. Nell’ambito dell'operazione, alcuni azionisti di Miro si sono impegnati a investire 295 milioni di dollari dei propri proventi in azioni di nuova emissione di Bending Spoons. L’acquisizione, incluso l’investimento, è soggetta alle consuete condizioni e autorizzazioni per la chiusura, incluse le approvazioni regolamentari.

“È un privilegio, e una responsabilità non da poco, accogliere un prodotto che oltre 250.000 organizzazioni hanno integrato nei propri processi lavorativi”, ha commentato Luca Ferrari, CEO e co-fondatore di Bending Spoons. “Miro è cresciuta fino a raggiungere circa 600 milioni di dollari di ricavi ricorrenti annui, generati per quasi il 90% da clienti business ed enterprise. Una volta completata l’operazione, intendiamo investire in misura significativa negli elementi fondamentali che i suoi clienti apprezzano: prestazioni, affidabilità e funzionalità a supporto del lavoro collaborativo più critico. Acquisiamo aziende con l'intenzione di detenerle e gestirle nel lungo termine, e Miro non farà eccezione.”

“Abbiamo fondato Miro quindici anni fa per offrire ai team uno spazio unico in cui pensare insieme e dare vita alle idee. È diventata qualcosa di più: uno spazio di lavoro incentrato sull’intelligenza artificiale attraverso cui i team portano avanti le loro attività più importanti”, ha dichiarato Andrey Khusid, CEO e co-fondatore di Miro. “Quasi 4 milioni di utenti paganti si affidano a Miro, in ogni settore e regione in cui operiamo, tra cui oltre 750 clienti che generano più di 100.000 dollari di ricavi ricorrenti annui. La versione migliore di Miro deve ancora venire. L’unione con Bending Spoons ci consente di realizzare quella visione con ambizione, per i clienti che contano su di noi. Sono profondamente grato a tutti i Mironeers, ai partner, agli utenti, ai clienti e agli investitori che hanno fatto parte del percorso di Miro negli ultimi quindici anni. Miro non sarebbe ciò che è oggi senza di voi, e non vedo l’ora di scoprire cosa verrà costruito in questo nuovo capitolo.”

Miro sarebbe il più recente prodotto di grande notorietà a entrare a far parte di Bending Spoons. La scorsa settimana, Bending Spoons ha completato l’acquisizione di Airtable.

Dettagli della transazione proposta

In base ai termini dell’accordo, approvato all'unanimità dai consigli di amministrazione di Bending Spoons e di Miro, Bending Spoons acquisirà il 100% delle azioni emesse e in circolazione di Miro.

La transazione dovrebbe concludersi nel quarto trimestre del 2026, subordinatamente all’ottenimento delle necessarie approvazioni regolamentari e al soddisfacimento delle altre consuete condizioni per la chiusura. Fino al completamento della transazione, le due società continueranno a operare in modo indipendente.

Consulenti legali e finanziari

Latham & Watkins LLP è consulente legale di Bending Spoons. Ernst & Young LLP ed EY Advisory S.p.A. hanno fornito rispettivamente servizi di due diligence finanziaria e fiscale per Bending Spoons, mentre McDermott Will & Schulte Studio Legale Associato agisce in qualità di consulente fiscale italiano di Bending Spoons. BNP Paribas e J.P. Morgan agiscono come co-consulenti finanziari di Bending Spoons.

Goodwin Procter LLP è consulente legale e Morgan Stanley & Co. LLC è consulente finanziario esclusivo di Miro.

Informazioni su Bending Spoons

Bending Spoons si fonda sulla convinzione che l’eccellenza operativa consenta una crescita efficiente attraverso acquisizioni. La società acquisisce aziende digitali, mette in atto trasformazioni profonde e ottimizzazioni continue per aumentarne i profitti in modo sostenibile e reinveste poi in ulteriori acquisizioni, alimentando così un volano di crescita. La società esegue questa strategia da oltre un decennio e, ad oggi, non ha mai ceduto un’azienda di rilievo.

Bending Spoons mira a immaginare la versione di maggior successo possibile dell’azienda acquisita e lavora per colmare il divario tra lo stato attuale e tale visione in modo rapido e completo. La trasformazione è tipicamente profonda e comprende la riorganizzazione dei team, il potenziamento delle tecnologie, la riprogettazione delle interfacce utente, l’accelerazione dello sviluppo del prodotto e il miglioramento del marketing e della monetizzazione. L’intelligenza artificiale è spesso sia una componente centrale della visione che uno strumento chiave per attuare la trasformazione.

La performance di Bending Spoons origina dalla sua Piattaforma—che comprende persone, tecnologie proprietarie e dati proprietari—e riflette un intenso focus nel raggiungere straordinarie densità di talento, forza culturale e capacità tecniche.

Le aziende principali di Bending Spoons includono Airtable, AOL, Brightcove, Eventbrite, Evernote, Tractive, Vimeo e WeTransfer.

Informazioni su Miro

Miro è lo spazio di lavoro innovativo basato sull’intelligenza artificiale che unisce team e AI per progettare, creare insieme e costruire più rapidamente la prossima grande idea. Con oltre 100 milioni di utenti e 250.000 clienti, Miro consente ai team cross-funzionali di procedere dalle prime fasi di esplorazione fino alla realizzazione finale su una piattaforma condivisa basata sull’intelligenza artificiale. Con questa piattaforma come punto di partenza, i processi collaborativi di Miro mantengono i team immersi nel flusso di lavoro, diffondono su larga scala i cambiamenti nelle modalità operative e guidano la trasformazione a livello aziendale. Per saperne di più, visita https://miro.com .

Dichiarazioni previsionali (Forward-Looking Statements)

Il presente comunicato stampa contiene “dichiarazioni previsionali” (“ forward-looking statements ”) ai sensi delle disposizioni di esonero di responsabilità (c.d. “ safe harbor ”) del Private Securities Litigation Reform Act del 1995, della Section 27A del Securities Act del 1933 e successive modifiche, e della Section 21E del Securities Exchange Act del 1934 e successive modifiche, incluse dichiarazioni relative all’acquisizione di Miro da parte di Bending Spoons, ai benefici attesi, alle tempistiche di chiusura e al previsto investimento in azioni da parte di alcuni azionisti di Miro, nonché alle strategie di acquisizione e integrazione di Bending Spoons. Tali dichiarazioni previsionali sono rese alla data della loro prima diffusione e si basano su aspettative, stime, previsioni e proiezioni attuali, nonché sulle convinzioni e sulle ipotesi formulate dal management . Termini quali “prevedere,” “anticipare,” “dovrebbe,” “ritenere,” “sperare,” “puntare a,” “proiettare,” “obiettivi,” “stimare,” “potenziale,” “predire,” “può,” “sarà,” “potrebbe,” “intendere,” le loro varianti o le relative forme negative ed espressioni analoghe hanno lo scopo di identificare tali dichiarazioni. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a una serie di rischi e incertezze, molti dei quali riguardano fattori o circostanze al di fuori del controllo di Bending Spoons.

I risultati effettivi di Bending Spoons potrebbero differire in misura significativa da quelli dichiarati o impliciti nelle dichiarazioni previsionali a causa di diversi fattori, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: la concorrenza, i cambiamenti nella clientela, i provvedimenti regolamentari, il mutamento di fattori esterni, i rischi connessi all’incertezza circa il completamento dell’operazione di acquisizione, il verificarsi di qualsiasi evento, cambiamento o altra circostanza che possa determinare la risoluzione dell’accordo, i costi e i possibili contenziosi connessi all’operazione, il mancato ottenimento delle necessarie autorizzazioni regolamentari o il mancato verificarsi delle altre condizioni sospensive previste dall’accordo, il rischio che l’operazione proposta interferisca con i piani e le attività in corso, possibili difficoltà nel trattenere il personale a seguito dell’operazione proposta, il distoglimento dell’attenzione del management derivante dall’operazione proposta, nonché altri fattori di rischio di volta in volta illustrati da Bending Spoons nei documenti depositati presso, o trasmessi a, la Securities and Exchange Commission. Bending Spoons non assume alcun obbligo di aggiornare pubblicamente le dichiarazioni previsionali, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altre circostanze, salvo nei limiti previsti dalla legge.

Per ulteriori informazioni, visitare il nostro sito web https://bendingspoons.com/ e la nostra pagina Investor Relations https://investors.bendingspoons.com/ .

Loghi e foto di Bending Spoons: https://we.tl/t-l4EP2NyDKd .

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Contatti per i media

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Miro: press@miro.com





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