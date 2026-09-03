Belkin , uno dei leader globali nell’elettronica di consumo da oltre 40 anni, ha annunciato oggi una nuova collezione di soluzioni per le periferiche connesse, la protezione dei dispositivi e la mobilità che si adattano ad ogni stile di vita e sono progettate per aiutare i consumatori a monitorare e a personalizzare i dispositivi di cui non possono fare a meno. Il nuovo portfolio include la collezione SureFind, il caricabatteria portatile sottile con anello magnetico BoostCharge, i power bank UltraCharge con diplay intelligente e il popolare caricabatteria USB-C compatto da 30 W BoostCharge in nuovi vivaci colori. I nuovi prodotti faranno il proprio debutto all’IFA 2026, dove Belkin sarà in mostra nella sala espositiva 3.2, stand n. 117.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260903563275/it/

Product lineup showcasing Belkin's newest mobile power accessories

Costruiti pensando che la tecnologia dovrebbe adattarsi perfettamente agli stili di vita moderni, i nuovi prodotti si concentrano a risolvere le sfide quotidiane attuali, grazie a un’innovazione pratica e a un design studiato nei minimi dettagli. Le ultime novità sono progettate per fornire maggiore sicurezza, comodità e praticità tutto il giorno.

I power bank UltraCharge con display intelligente: per una ricarica senza limiti

Progettati per professionisti, viaggiatori frequenti e appassionati di tecnologia, i nuovi power bank UltraCharge con display intelligente e cavo USB-C retrattile uniscono ottime prestazioni di ricarica a funzionalità studiate nei minimi dettagli per l’utilizzo durante gli spostamenti. Costruiti intorno a celle cilindriche di litio, entrambi i modelli sono dotati di un cavo USB-C retrattile da 70 cm che si ripone facilmente quando non si utilizza, eliminando così la necessità di portare con sé altri cavi e mantenendo ordinati borse e spazi di lavoro. L’anello portachiavi integrato permette di trasportare e accedere al power bank facilmente in qualsiasi momento della giornata, mentre il design compatto e ideale per i viaggi consente di inserirlo facilmente insieme al laptop in zaini, valigette o nei bagagli a mano.

Il display digitale intelligente di grandi dimensioni offre informazioni sulla percentuale rimanente di batteria, sulla potenza in uscita (in watt), la direzione di ricarica e il controllo della temperatura, il tutto in tempo reale, in modo da dare agli utenti una maggiore visibilità e sicurezza sulla gestione della ricarica. Nonostante le potenti capacità di ricarica, entrambi i modelli sono conformi alle normative per il trasporto in aereo, rendendoli ideali per i viaggi, che siano per lavoro, vacanza o spostamenti giornalieri. Sia che si stia ricaricando lo smartphone tra una riunione e l’altra o ricaricando un tablet mentre si viaggia o semplicemente alimentando il laptop quando si è lontano da una presa di corrente, la gamma di power bank UltraCharge con display intelligente è progettata per consentire una ricarica affidabile in qualsiasi luogo.

Power bank 11K UltraCharge (BPB041)

L’UltraCharge 11K ricarica ad alta velocità in un formato compatto e portatile, pensato per smartphone, tablet e qualsiasi altro dispositivo che serve per migliorare la produttività.

Caratteristiche principali:

Capacità di 11.000 mAh

Display intelligente

Ricarica con potenza fino a 60 W tramite il cavo retrattile da 70 cm

Ricarica rapidamente un iPhone 17 dallo 0 al 50% in 24 minuti.*

Porta USB-C da 60 W

Porta USB-A da 18 W

Prezzo: €59,99 EUR

Disponibile dall'inizio di settembre 2026 su belkin.com, Amazon e presso rivenditori selezionati in tutto il mondo.

Power bank 22K UltraCharge (BPB042)

Per gli utenti che hanno più esigenze di ricarica, il power bank 22K unisce una batteria con una maggiore capacità a una ricarica multi-dispositivo potente, rendendolo la soluzione ideale per laptop, tablet e smartphone.

Caratteristiche principali:

Capacità di 22.000 mAh

Potenza combinata fino a 120 W

Potenza fino a 65 W tramite il cavo integrato

Display digitale intelligente

Cavo retrattile da 70 cm

Prezzo: €99,99 EUR

Disponibile dall'inizio di settembre 2026 su belkin.com, Amazon e presso rivenditori selezionati in tutto il mondo.

Collezione Belkin SureFind: monitoraggio degli oggetti personali semplice e affidabile per tutta la famiglia

Con la nuova collezione SureFind, Belkin semplifica sempre di più la vita di famiglie, viaggiatori e utenti moderni permettendo di tenere traccia di ciò che conta di più per loro. Progettata partendo dal presupposto che non tutti perdono gli stessi oggetti, la collezione comprende una vasta gamma di prodotti in grado di soddisfare le esigenze di diversi stili di vita ed utilizzi, da chiavi a borse fino a portafogli, caricabatterie e accessori portatili di uso quotidiano. Ogni prodotto della famiglia SureFind è provvisto di certificazione sia per Dov’è di Apple che per Find Hub di Google in modo che gli utenti abbiano la possibilità di localizzare i propri oggetti con la massima flessibilità, utilizzando i due maggiori ecosistemi mobili al mondo senza essere obbligati a utilizzare un’unica piattaforma. Sia che si condividano tra membri della stessa famiglia che utilizzano dispositivi diversi tra loro, o per tracciare i bagagli durante un viaggio o come parte della routine quotidiana, i prodotti SureFind donano la massima tranquillità con un monitoraggio degli oggetti personali semplice e affidabile.

Localizzatore Spot SureFind (MMA014)

Progettato per chiavi, zaini, bagagli o altri oggetti personali, il localizzatore Spot SureFind mantiene gli accessori essenziali di uso quotidiano sempre a portata di mano. Il design compatto permette di agganciarlo senza problemi a oggetti che spesso si dimentica dove sono stati messi, sia a casa, a scuola, al lavoro o durante gli spostamenti.

A partire da € 19,99 EUR

Disponibile dall'inizio di settembre 2026 su belkin.com, Amazon e presso rivenditori selezionati in tutto il mondo.

Scheda di tracciamento SureFind (MMA015)

Progettata specificamente per portafogli, porta passaporti e altri oggetti sottili, la scheda di tracciamento SureFind offre un sistema di localizzazione potente in un formato estremamente compatto. Progettata per essere inserita all’interno di oggetti dove non entrano i localizzatori tradizionali, fornisce una sicurezza aggiuntiva ai viaggiatori frequenti e a chi vuole salvaguardare gli accessori essenziali importanti. Grazie alla classificazione IP68, la scheda di tracciamento SureFind offre una protezione totale dalla polvere. Inoltre, è stata progettata per resistere a un'immersione prolungata in acqua, garantendo prestazioni affidabili sia inserita in un portafoglio che in un bagaglio o trasportata con sé in ogni avventura.

A partire da € 29,99 EUR

Disponibile dall'inizio di settembre 2026 su belkin.com, Amazon, presso rivenditori selezionati in tutto il mondo.

Smart tag con cavo ad anello SureFind (CAB029)

Lo smart tag con cavo ad anello SureFind è una rivisitazione dei localizzatori grazie all’unione di una tecnologia affidabile per la ricerca degli oggetti e un cavo di ricarica da USB-C a USB-C integrato. Progettato per funzionare sia come smart tag che come anello da trasporto sicuro, si aggancia facilmente a bagagli, zaini, borse e altri accessori essenziali quotidiani, mantenendo il cavo discretamente a portata di mano quando serve.

Prezzo: 24,99$ USD

Disponibile dall'inizio di settembre 2026 su belkin.com, Amazon e presso rivenditori selezionati nelle regioni AMER, ANZ e ApeA

Portafoglio con supporto SureFind

Il portafoglio con supporto SureFind, progettato con la massima cura, unisce vari accessori d'uso quotidiano in uno. Smart tag, porta carte e visualizzazione a mani libere in un unico accessorio, aiuta a semplificare ciò che si deve portare con sé senza rinunciare alla praticità. La protezione RFID integrata aiuta a proteggere le carte di pagamento da scansioni non autorizzate, mentre il supporto integrato permette di visualizzare facilmente i contenuti, partecipare a videochiamate o lavorare quando si è in viaggio.

Prezzo: 39,99$ USD

Disponibile dall'inizio di ottobre 2026 su belkin.com, Amazon e presso rivenditori selezionati nelle regioni AMER e ApeA.

Supporto con anello magnetico compatto: l’uso a mani libere, ancora più facile

Realizzato in metallo durevole, con un comodo anello magnetico, una base a ventosa stabile e design pieghevole, il Supporto con anello magnetico compatto aggiunge un’esperienza a mani libere pratica e versatile all’uso quotidiano dello smartphone. Inoltre, il design elegante e ultra sottile permette di inserirlo facilmente in tasca, in borsa o di portarlo con sé ogni giorno. Sia che stiano registrando contenuti, partecipando a una videochiamata o vedendo un film durante un volo o un tragitto in treno di breve durata, gli utenti possono passare velocemente dalla modalità ritratto a quella paesaggio e trovare l'angolazione perfetta su cruscotti, specchi, vetri, superfici di metallo e altro ancora. Compatibile con iPhone 12–17 series, Google Pixel 9 e 10, e con Galaxy S25 e S26 Series (solo quando usato con una custodia magnetica compatibile) l'accessorio è disponibile nei colori bianco e nero ed unisce stile, portabilità e flessibilità a un design sottile.

Prezzo: €24,99 EUR

Disponibile dall'inizio di novembre 2026 su belkin.com, Amazon e presso rivenditori selezionati in tutto il mondo.

Caricabatteria da parete USB-C compatto BoostCharge: nuovi colori per il MacBook Neo

Belkin introduce nuovi vivaci colori per il suo caricabatteria USB-C compatto da 30 W BoostCharge, progettati per abbinarsi ai vari colori del MacBook Neo. Disponibile in giallo agrume, rosa pastello, argento e indaco, il caricabatteria si abbina perfettamente ai dispositivi degli utenti, trasformando un accessorio di ricarica quotidiana in un elegante prolungamento del setup tecnologico dell’utente. La nuova collezione, che si ispira alla crescente moda della personalizzazione dei colori, offre un’esperienza di ricarica con abbinamento del colore senza compromettere le prestazioni.

Caratteristiche principali:

Design ideale ultra compatto e portatile, per il trasporto giornaliero

Fino a 30 W di ricarica rapida tramite la singola porta USB-C

Tecnologia di ricarica USB-C PD 3.1

Supporta i protocolli di ricarica PD e PPS

Include un cavo intrecciato da USB-C a USB-C, con lunghezza di 2 m

Chassis (escluso il cavo) realizzato con il 72% di materiali in plastica riciclata post-consumo.

Coperto dalla garanzia Smart Protect Belkin

Prezzo: €29,99 EUR

Disponibile dall'inizio di settembre 2026 su belkin.com, Amazon e presso rivenditori selezionati in tutto il mondo.

Il kit multimediale può essere scaricato QUI .

* Dati basati su test interni. Questo power bank ricarica un iPhone 17 Pro dallo 0 al 50% in 24 minuti. I risultati attuali potrebbero variare a seconda di diversi fattori, inclusi l'età del dispositivo e l'ambiente d'uso dei singoli utenti.

Informazioni su Belkin

Belkin è un marchio californiano leader del mercato degli accessori tecnologici, che offre da oltre 40 anni soluzioni pluripremiate nei segmenti dei dispositivi di alimentazione, protezione, produttività, connettività e audio. Con prodotti sviluppati e progettati nella California del Sud e venduti in più di 100 Paesi del mondo, Belkin continua a mantenere un solido impegno nei riguardi della ricerca, lo sviluppo, la comunità, l'istruzione, la sostenibilità e, in maniera ancora più significativa, i consumatori a cui si rivolge. Dalle umili origini, in un garage della California del Sud negli anni 80, all'odierna azienda tecnologica diversificata e globale, Belkin continua a creare prodotti ispirati dal pianeta in cui viviamo e dalla connessione tra le persone e la tecnologia.

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