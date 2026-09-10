Belkin , da oltre 40 anni marchio leader nell'ambito dell'elettronica di consumo, ha presentato la sua nuova collezione Titan SmartShield Pro , progettata per proteggere e migliorare l'esperienza con la nuova serie di iPhone 18 Pro. La collezione comprende tre diversi proteggi schermo: trasparente, Blue-to-Red e Bright Privacy, che integrano l'avanzata tecnologia Nano-Titan assieme a proprietà antiriflesso, un'eccezionale resistenza ai graffi e una protezione da caduta fino da 9 piedi.*

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Belkin Titan SmartShield Pro Blue-to-Red Light screen protector

Visto il ruolo sempre più centrale degli smartphone nei modi in cui le persone lavorano, viaggiano e si connettono, la collezione Titan SmartShield Pro va oltre la tradizionale protezione dello schermo per gestire i diversi modi in cui i consumatori utilizzano i loro dispositivi durante il giorno. Gli utenti possono scegliere la protezione che risponde meglio alle loro esigenze, senza scendere a compromessi per quanto riguarda l'aspetto originale del loro nuovo iPhone, privilegiando un'immagine cristallina, una maggiore privacy visiva o un'esperienza più piacevole sullo schermo.

“La protezione dello schermo non dovrebbe limitarsi a preservare il dispositivo da cadute e graffi, ma dovrebbe migliorare l'esperienza quotidiana degli utenti", ha dichiarato Dermot Keogh, Senior Director of Product, Device Protection, presso Belkin. “Con la collezione Titan SmartShield Pro, abbiamo integrato la nostra protezione degli schermi più avanzata con vantaggi mirati in risposta a diverse esigenze, dalla conservazione della chiarezza del display del nuovo iPhone 18 Pro al supporto del comfort visivo e alla protezione della privacy dello schermo in luoghi pubblici.”

Titan SmartShield Pro : la forza della tecnologia Nano-Titan abbinata alla nitidezza cristallina

Titan SmartShield Pro offre una protezione quotidiana avanzata mantenendo il colore, la chiarezza e la reattività del display dell'iPhone. La sua tecnologia antiriflesso premium riduce il riverbero e mantiene la brillantezza dei colori, mentre il rivestimento anti-impronta aiuta a prevenire fastidiose macchie.

Con uno spessore di appena 0,33 mm, il proteggi schermo mantiene un'esperienza di display nativo, aggiungendo uno strato rinforzato Nano-Titan, progettato per assorbire gli urti durante gli impatti. È stato testato per resistere a cadute fino da 9 piedi e fino a 10.000 cicli di graffiatura,** garantendo una protezione affidabile contro gli impatti e l'usura quotidiana.

Titan SmartShield Pro Blue-to-Red : un'esperienza più attenta con lo schermo

Progettato per i consumatori che trascorrono molto tempo sul telefono, la protezione Titan SmartShield Pro Blue-to-Red trasforma la luce blue in luce rossa per contribuire alla riduzione dell'affaticamento degli occhi e per promuovere il sonno e il benessere generale. A differenza dei filtri tradizionali a luce blu che possono alterare l'aspetto del display, il proteggi schermo abbina la sua tecnologia di conversione della luce a caratteristiche antiriflesso di fascia alta per mantenere la vivacità cromatica e un'esperienza di immagine cristallina.

Offre inoltre la tecnologia Nano-Titan, una protezione da cadute da fino 9 piedi di altezza, resistenza antigraffio fino a 10.000 cicli di test** e un rivestimento anti-impronte per una protezione quotidiana duratura.

Titan SmartShield Pro Bright Privacy : vedere tutto, senza rivelare nulla

Titan SmartShield Pro Bright Privacy consente di proteggere le informazioni sensibili dagli sguardi indiscreti, mantenendo il display più luminoso e facilmente consultabile. La sua tecnologia di diffusione luminosa leader del settore consente allo schermo di mantenere una luminosità superiore del 10% rispetto ai proteggi schermo per privacy tradizionali a due vie***. Poiché gli utenti non devono aumentare la luminosità del loro schermo per compensare, è anche in grado di garantire una durata della batteria superiore del 10% in condizioni controllate.

Il proteggi schermo integra una privacy migliorata con una tecnologia antiriflesso di alto livello, protezione dagli urti Nano-Titan, test per 10.000 cicli di graffiatura** e un rivestimento contro le impronte, che lo rendono ideale per spostamenti, viaggi, luoghi di lavoro condivisi e altri ambienti pubblici.

Installazione semplice e precisa a casa propria

Ciascun proteggi schermo Titan SmartShield Pro include il sistema di applicazione "close-and-pull" di Belkin per un'applicazione precisa, senza bolle e polvere. Ogni confezione contiene un vassoio Easy Align, un adesivo per la rimozione della polvere, un panno di pulizia e una salvietta imbevuta d'alcol.

Prezzi e disponibilità

È ora possibile ordinare i proteggi schermo Belkin Titan SmartShield Pro trasparente, Blue-to-Red e Bright Privacy su Belkin.com, amazon.com, e presso rivenditori selezionati in tutto il mondo.

I tre proteggi schermo sono coperti da una garanzia a vita limitata nelle Americhe e da una garanzia limitata di due anni nel resto del mondo.

Compatibilità

Titan SmartShield Pro: iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max

Titan SmartShield Pro Blue-to-Red: iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max

Titan SmartShield Pro Bright Privacy: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max

Kit per i media

Scaricabile QUI

*La protezione contro gli impatti si basa su test di caduta condotti da terze parti in cui i proteggi schermo hanno resistito a cadute da altezze fino a 9 ft./2,7 m. **Le indicazioni di resistenza ai graffi si basano su test di laboratorio condotti internamente. Non si è osservato alcun danno superficiale visibile dopo 10.000 cicli di test antigraffio utilizzando un applicatore in lana d’acciaio zavorrato, I risultati possono variare. ***Le indicazioni relative alla luminosità e alla durata della batteria si basano su test di laboratorio condotti da enti indipendenti che mettono a confronto diversi dispositivi dotati di Titan SmartShield Pro Bright Privacy con dispositivi dotati di proteggi schermo standard per la privacy. I test hanno dimostrato un incremento fino del 10% della luminosità e un miglioramento fino del 10% della durata della batteria in condizioni controllate. I risultati possono variare in base al dispositivo, alle impostazioni e all'utilizzo.

About Belkin

Belkin è un marchio californiano leader del mercato degli accessori tecnologici, che offre da oltre 40 anni soluzioni pluripremiate nei segmenti dei dispositivi di alimentazione, protezione, produttività, connettività e audio. Con prodotti sviluppati e progettati nella California del Sud e venduti in più di 100 Paesi del mondo, Belkin continua a mantenere un solido impegno nei riguardi della ricerca, lo sviluppo, la comunità, l'istruzione, la sostenibilità e, in maniera ancora più significativa, i consumatori a cui si rivolge. Dalle umili origini, in un garage della California del Sud negli anni 80, all'odierna azienda tecnologica diversificata e globale, Belkin continua a creare prodotti ispirati dal pianeta in cui viviamo e dalla connessione tra le persone e la tecnologia.

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Cassie Pineda

Senior Global Communications Manager

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