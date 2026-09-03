Belkin , uno dei leader globali nell’elettronica di consumo da oltre 40 anni, ha annunciato oggi una nuova collezione di soluzioni di ricarica portatili dotate di tecnologia a cella semisolida. La nuova gamma UltraCharge Pro con cella BoostSolid è tra i primi prodotti di Belkin ad essere dotati di tecnologia a cella semisolida, una batteria di nuova generazione che offre maggiore resistenza, design sottile e maggiore durata della batteria: il tutto senza rinunciare alle prestazioni. I nuovi prodotti faranno il proprio debutto all’IFA 2026, dove Belkin sarà in mostra nella sala espositiva 3.2, stand n. 117.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260903670061/it/

Product image showcasing the first two Belkin power banks launched with BoostSolid technology

Product image showcasing the first two Belkin power banks launched with BoostSolid technology

Una tecnologia delle batterie di nuova generazione per una ricarica più durevole

I nuovi power bank UltraCharge Pro con cella BoostSolid di Belkin sono dotati di una tecnologia a cella semisolida avanzata che si è affermata come nuovo standard della ricarica portatile. A differenza delle batterie a celle liquide tradizionali, la cella BoostSolid aggiunge uno strato gelatinoso all’elettrolita liquido, garantendo un design più sottile e compatto in grado, però, di offrire prestazioni affidabili a lungo termine. Progettato per avere una durata di vita della batteria fino a 3 volte superiore rispetto agli altri power bank, l’UltraCharge Pro con cella BoostSolid è stato costruito per garantire anni di uso quotidiano.*

L’architettura avanzata della batteria, progettata tenendo conto soprattutto della sicurezza, contribuisce a ridurre il rischio di fughe termiche, incendi e di deformazioni, mantenendo al tempo stesso prestazioni di ricarica affidabili ad ampie temperature operative, da 0 a 40°C. Inoltre, i sensori analogico e digitale mantengono traccia della temperatura ogni 250 millisecondi e interrompono immediatamente l’alimentazione se vengono superati i limiti operativi. Collaudato rigorosamente per sostenere le condizioni più impegnative della vita di tutti i giorni e progettato per soddisfare gli standard di sicurezza UL2056:2015 e TSA per il trasporto in aereo, il power bank UltraCharge Pro con cella BoostSolid permette agli utenti di ricaricare i dispositivi con la massima tranquillità, sia durante gli spostamenti quotidiani che nei viaggi internazionali.

Tra le funzionalità aggiuntive:

  • Progettato per una durata della batteria fino a 3 volte superiore
  • Prestazioni di ricarica sempre affidabili a temperature comprese tra 0 e 40°C
  • Gestione della temperatura migliorata con dissipazione del calore attiva e design con espansione delle celle
  • Certificazione dell'agenzia TSA per una maggiore sicurezza e tranquillità durante i viaggi in aereo
  • Confezione totalmente priva di plastica
  • Collaudato in base al sistema di sicurezza Belkin SmartProtect e corredato della garanzia sulle apparecchiature collegate
  • Rigorosamente testato dal punto di vista della durata e della sicurezza, tra cui:
    • Testato alla perforazione da chiodi
    • Esposizione alle alte temperature
    • Prestazioni al freddo estremo
    • Resistenza alle cadute e altri impatti
    • Test di vibrazione

Power bank 5K magnetico sottile con cella BoostSolid UltraCharge Pro (BPD024)

Progettato per semplificare la ricarica di tutti i giorni, il power bank 5K UltraCharge Pro unisce prestazioni potenti a un formato ultra sottile, ideale per i viaggi. Con uno spessore di soli 8,8 mm, non più grande di una carta di credito, e una capacità di 5.000 mAh, offre un'alimentazione portatile senza alcun ingombro. La connessione Qi2 magnetica ricarica il dispositivo senza bisogno di cavi, mentre lo chassis in metallo di alta qualità e la finitura piacevole al tocco lo rendono raffinato e pratico.

Altre caratteristiche:

  • 40% più sottile degli altri power bank da 5.000 mAh***
  • Certificazione Qi2 per la ricarica wireless magnetica da 15 W
  • Porta USB-C da 22,5 W per la ricarica tramite cavo****
  • Ricarica passante (wireless da 7,5 W)
  • Finitura metallica di ottima qualità, piacevole al tocco
  • Indicatore LED dello stato di carica
  • Include un cavo intrecciato da USB-C a USB-C

Prezzo: 64,99 €
Colori: nero e sabbia
Disponibile dall'inizio di settembre 2026 su belkin.com, Amazon e presso rivenditori selezionati in tutto il mondo.

Power bank 10K UltraCharge Pro con cella BoostSolid e display (BPB044)

Creato per chi ha bisogno di più ricarica durante gli spostamenti, il power bank 10K UltraCharge Pro fornisce una ricarica ad alta velocità in un design il 27% più piccolo****. I 10.000 mAh di capacità forniscono una ricarica affidabile a smartphone, tablet, laptop e ad altri dispositivi USB-C, mentre l’USB-C Power Delivery da 60 W ricarica un iPhone 17 Pro dallo 0 al 50% in circa 24 minuti** e ricarica completamente il power bank in appena 2 ore. Il display intelligente integrato fornisce informazioni in tempo reale sul livello della batteria, lo stato di carica e sulla gestione termica, fornendo agli utenti maggiore visibilità e controllo, sia in ufficio che durante i viaggi.

Altre caratteristiche:

  • Capacità di 10.000mAh e design più piccolo del 27%*****
  • Fino a 60 W di USB-C Power Delivery per ricaricare rapidamente laptop, tablet e smartphone
  • Due porte USB-C (fino a 60 W tramite una singola porta; fino a 27 W di potenza in uscita in condivisione) e una porta USB-C con una potenza in ingresso di 40 W per una ricarica più rapida
  • La porta USB-A supporta una potenza in uscita fino a 22,5 W
  • Ricarica passante fino a 15 W
  • Display intelligente con stato della batteria, potenza in uscita e monitoraggio della temperatura in tempo reale
  • Supporta i protocolli PD, PPS, AVS e UFCS per regolare automaticamente la tensione
  • Finitura metallica di ottima qualità, piacevole al tocco
  • Include un cavo piatto da USB-C a USB-C con connettori angolati a 90° sottili

Prezzo: 79,99 €
Colori: nero e sabbia
Disponibile dall'inizio di settembre 2026 su belkin.com, Amazon e presso rivenditori selezionati in tutto il mondo.

Il kit multimediale può essere scaricato QUI.

*In base al confronto tra i cicli di vita. Conserva più dell’80% di capacità dopo oltre 1.000 cicli di ricarica; durata di vita di 5 anni stimata con un ciclo di ricarica/scarica completa ogni due giorni. Le prestazioni effettive possono variare.
**In base a test interni. I risultati potrebbero variare in base a diversi fattori.
***La riduzione del volume è calcolata in base al confronto con un power bank Belkin di generazione precedente, in condizioni di capacità simili di 5.000 mAh.
**** Fornisce 22,5 W con il protocollo SFC e fino a 20 W con il protocollo PD.
*****La riduzione del volume è calcolata in base al confronto con un power bank standard da 45 W, in condizioni di capacità simili di 10.000 mAh.

Informazioni su Belkin

Belkin è un marchio californiano leader del mercato degli accessori tecnologici, che offre da oltre 40 anni soluzioni pluripremiate nei segmenti dei dispositivi di alimentazione, protezione, produttività, connettività e audio. Con prodotti sviluppati e progettati nella California del Sud e venduti in più di 100 Paesi del mondo, Belkin continua a mantenere un solido impegno nei riguardi della ricerca, lo sviluppo, la comunità, l'istruzione, la sostenibilità e, in maniera ancora più significativa, i consumatori a cui si rivolge. Dalle umili origini, in un garage della California del Sud negli anni 80, all'odierna azienda tecnologica diversificata e globale, Belkin continua a creare prodotti ispirati dal pianeta in cui viviamo e dalla connessione tra le persone e la tecnologia.

Contatti con i media:
Jen Wei
VP of Global Marketing
comms@belkin.com



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