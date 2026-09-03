Belkin , uno dei leader globali nell’elettronica di consumo da oltre 40 anni, ha annunciato oggi una nuova collezione di soluzioni di ricarica portatili dotate di tecnologia a cella semisolida. La nuova gamma UltraCharge Pro con cella BoostSolid è tra i primi prodotti di Belkin ad essere dotati di tecnologia a cella semisolida, una batteria di nuova generazione che offre maggiore resistenza, design sottile e maggiore durata della batteria: il tutto senza rinunciare alle prestazioni. I nuovi prodotti faranno il proprio debutto all’IFA 2026, dove Belkin sarà in mostra nella sala espositiva 3.2, stand n. 117.

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Product image showcasing the first two Belkin power banks launched with BoostSolid technology

Una tecnologia delle batterie di nuova generazione per una ricarica più durevole

I nuovi power bank UltraCharge Pro con cella BoostSolid di Belkin sono dotati di una tecnologia a cella semisolida avanzata che si è affermata come nuovo standard della ricarica portatile. A differenza delle batterie a celle liquide tradizionali, la cella BoostSolid aggiunge uno strato gelatinoso all’elettrolita liquido, garantendo un design più sottile e compatto in grado, però, di offrire prestazioni affidabili a lungo termine. Progettato per avere una durata di vita della batteria fino a 3 volte superiore rispetto agli altri power bank, l’UltraCharge Pro con cella BoostSolid è stato costruito per garantire anni di uso quotidiano.*

L’architettura avanzata della batteria, progettata tenendo conto soprattutto della sicurezza, contribuisce a ridurre il rischio di fughe termiche, incendi e di deformazioni, mantenendo al tempo stesso prestazioni di ricarica affidabili ad ampie temperature operative, da 0 a 40°C. Inoltre, i sensori analogico e digitale mantengono traccia della temperatura ogni 250 millisecondi e interrompono immediatamente l’alimentazione se vengono superati i limiti operativi. Collaudato rigorosamente per sostenere le condizioni più impegnative della vita di tutti i giorni e progettato per soddisfare gli standard di sicurezza UL2056:2015 e TSA per il trasporto in aereo, il power bank UltraCharge Pro con cella BoostSolid permette agli utenti di ricaricare i dispositivi con la massima tranquillità, sia durante gli spostamenti quotidiani che nei viaggi internazionali.

Tra le funzionalità aggiuntive:

Progettato per una durata della batteria fino a 3 volte superiore

Prestazioni di ricarica sempre affidabili a temperature comprese tra 0 e 40°C

Gestione della temperatura migliorata con dissipazione del calore attiva e design con espansione delle celle

Certificazione dell'agenzia TSA per una maggiore sicurezza e tranquillità durante i viaggi in aereo

Confezione totalmente priva di plastica

Collaudato in base al sistema di sicurezza Belkin SmartProtect e corredato della garanzia sulle apparecchiature collegate

Rigorosamente testato dal punto di vista della durata e della sicurezza, tra cui: Testato alla perforazione da chiodi Esposizione alle alte temperature Prestazioni al freddo estremo Resistenza alle cadute e altri impatti Test di vibrazione



Power bank 5K magnetico sottile con cella BoostSolid UltraCharge Pro (BPD024)

Progettato per semplificare la ricarica di tutti i giorni, il power bank 5K UltraCharge Pro unisce prestazioni potenti a un formato ultra sottile, ideale per i viaggi. Con uno spessore di soli 8,8 mm, non più grande di una carta di credito, e una capacità di 5.000 mAh, offre un'alimentazione portatile senza alcun ingombro. La connessione Qi2 magnetica ricarica il dispositivo senza bisogno di cavi, mentre lo chassis in metallo di alta qualità e la finitura piacevole al tocco lo rendono raffinato e pratico.

Altre caratteristiche:

40% più sottile degli altri power bank da 5.000 mAh***

Certificazione Qi2 per la ricarica wireless magnetica da 15 W

Porta USB-C da 22,5 W per la ricarica tramite cavo****

Ricarica passante (wireless da 7,5 W)

Finitura metallica di ottima qualità, piacevole al tocco

Indicatore LED dello stato di carica

Include un cavo intrecciato da USB-C a USB-C

Prezzo: 64,99 €

Colori: nero e sabbia

Disponibile dall'inizio di settembre 2026 su belkin.com, Amazon e presso rivenditori selezionati in tutto il mondo.

Power bank 10K UltraCharge Pro con cella BoostSolid e display (BPB044)

Creato per chi ha bisogno di più ricarica durante gli spostamenti, il power bank 10K UltraCharge Pro fornisce una ricarica ad alta velocità in un design il 27% più piccolo****. I 10.000 mAh di capacità forniscono una ricarica affidabile a smartphone, tablet, laptop e ad altri dispositivi USB-C, mentre l’USB-C Power Delivery da 60 W ricarica un iPhone 17 Pro dallo 0 al 50% in circa 24 minuti** e ricarica completamente il power bank in appena 2 ore. Il display intelligente integrato fornisce informazioni in tempo reale sul livello della batteria, lo stato di carica e sulla gestione termica, fornendo agli utenti maggiore visibilità e controllo, sia in ufficio che durante i viaggi.

Altre caratteristiche:

Capacità di 10.000mAh e design più piccolo del 27%*****

Fino a 60 W di USB-C Power Delivery per ricaricare rapidamente laptop, tablet e smartphone

Due porte USB-C (fino a 60 W tramite una singola porta; fino a 27 W di potenza in uscita in condivisione) e una porta USB-C con una potenza in ingresso di 40 W per una ricarica più rapida

La porta USB-A supporta una potenza in uscita fino a 22,5 W

Ricarica passante fino a 15 W

Display intelligente con stato della batteria, potenza in uscita e monitoraggio della temperatura in tempo reale

Supporta i protocolli PD, PPS, AVS e UFCS per regolare automaticamente la tensione

Finitura metallica di ottima qualità, piacevole al tocco

Include un cavo piatto da USB-C a USB-C con connettori angolati a 90° sottili

Prezzo: 79,99 €

Colori: nero e sabbia

Disponibile dall'inizio di settembre 2026 su belkin.com, Amazon e presso rivenditori selezionati in tutto il mondo.

Il kit multimediale può essere scaricato QUI.

*In base al confronto tra i cicli di vita. Conserva più dell’80% di capacità dopo oltre 1.000 cicli di ricarica; durata di vita di 5 anni stimata con un ciclo di ricarica/scarica completa ogni due giorni. Le prestazioni effettive possono variare.

**In base a test interni. I risultati potrebbero variare in base a diversi fattori.

***La riduzione del volume è calcolata in base al confronto con un power bank Belkin di generazione precedente, in condizioni di capacità simili di 5.000 mAh.

**** Fornisce 22,5 W con il protocollo SFC e fino a 20 W con il protocollo PD.

*****La riduzione del volume è calcolata in base al confronto con un power bank standard da 45 W, in condizioni di capacità simili di 10.000 mAh.

Informazioni su Belkin

Belkin è un marchio californiano leader del mercato degli accessori tecnologici, che offre da oltre 40 anni soluzioni pluripremiate nei segmenti dei dispositivi di alimentazione, protezione, produttività, connettività e audio. Con prodotti sviluppati e progettati nella California del Sud e venduti in più di 100 Paesi del mondo, Belkin continua a mantenere un solido impegno nei riguardi della ricerca, lo sviluppo, la comunità, l'istruzione, la sostenibilità e, in maniera ancora più significativa, i consumatori a cui si rivolge. Dalle umili origini, in un garage della California del Sud negli anni 80, all'odierna azienda tecnologica diversificata e globale, Belkin continua a creare prodotti ispirati dal pianeta in cui viviamo e dalla connessione tra le persone e la tecnologia.

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