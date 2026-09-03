Belkin , uno dei leader globali nell’elettronica di consumo da oltre 40 anni, ha ampliato oggi il suo portfolio audio SoundForm di Belkin con tre nuovi prodotti all’IFA 2026: SoundForm Isolate, SoundForm Dot e SoundForm Play. La nuova gamma comprende funzionalità come la cancellazione attiva del rumore (ANC), una lunga durata della batteria e la connettività Multipoint a prezzi più accessibili, con opzioni progettate per l’ascolto immersivo, la convenienza quotidiana e per i bambini più grandi.

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Belkin SoundForm Isolate Buds ANC worn in-ear

Alla guida della nuova gamma audio, SoundForm Isolate unisce la migliore cancellazione del rumore di Belkin ad alette dall’aderenza sicura, progettate per chi vuole ascoltare mantenendo la massima concentrazione e avere un'esperienza ancora più immersiva. SoundForm Dot porta la ANC a un fattore forma più compatto ed accessibile, con la possibilità di scegliere tra l'ascolto quotidiano con ANC e senza ANC. Infine, SoundForm Play è progettato per i bambini dai 5 anni in su, con cuffie over-ear con cancellazione attiva del rumore, limite opzionale del volume a 85 dB e paesaggi sonori Focus Boost per lo studio e la concentrazione. I nuovi prodotti faranno il proprio debutto all’IFA 2026, nella sala espositiva 3.2, stand n. 117.

SoundForm Isolate: auricolari con cancellazione del rumore per un ascolto immersivo

Gli auricolari SoundForm Isolate sono il prodotto di punta della nuova gamma, creati per chi dà la priorità alla cancellazione del rumore e a una maggiore aderenza. La ANC ibrida fornisce una cancellazione del rumore fino a 45 dB, mentre le tre misure di copriauricolari e di alette contribuiscono a creare un'aderenza stabile e personalizzata. Con fino a 32 ore di durata totale della batteria, Bluetooth Multipoint e la tecnologia Clear Call Quality, SoundForm Isolate è progettato per gli spostamenti quotidiani, la concentrazione sul lavoro e l’ascolto immersivo quotidiano.

Caratteristiche principali:

Cancellazione attiva del rumore fino a 45 dB

32 ore di durata totale della batteria

Connettività Bluetooth Multipoint per 2 dispositivi

Tecnologia Clear Call Quality

Impostazioni di equalizzazione (EQ) personalizzabili con l'app SoundForm

Ricarica rapida: 10 minuti di ricarica offrono fino a 90 minuti di riproduzione

Tre misure di copriauricolari e tre misure di alette

Resistenti a sudore e schizzi d'acqua (grado IPX5)

Custodia di ricarica tascabile

Auricolari con cancellazione del rumore SoundForm Isolate

Prezzo: €49,99 EUR

Disponibili dall'inizio di settembre 2026 su belkin.com, Amazon e presso rivenditori selezionati in tutto il mondo.

SoundForm Dot: auricolari per tutti i giorni, con e senza ANC

SoundForm Dot permette di scegliere tra i modelli con ANC e senza ANC, rendendo più facile la scelta tra le funzionalità che più si adattano alle proprie esigenze e al budget. Il modello con ANC aggiunge la cancellazione attiva del rumore, pur mantenendo il formato compatto e pratico della famiglia Dot. Offre fino a 30 ore di durata della batteria, Bluetooth Multipoint e tecnologia Clear Call Quality. Per coloro che non hanno bisogno della cancellazione del rumore, il modello senza ANC ha un prezzo ancora più accessibile per un audio true wireless.

Caratteristiche principali:

Cancellazione attiva del rumore (modello con ANC)

30 ore di durata della batteria

Connettività Bluetooth Multipoint

Tecnologia Clear Call Quality

Impostazioni di equalizzazione (EQ) personalizzabili con l'app SoundForm

Supporto di ricarica rapida

Tre taglie di copriauricolari

Resistenti a sudore e schizzi d'acqua (grado IPX5)

Auricolari con cancellazione attiva del rumore SoundForm Dot ANC

Prezzo: €34,99 EUR

Auricolari wireless SoundForm Dot

Prezzo: €24,99 EUR

Disponibili dall'inizio di settembre 2026 su belkin.com, Amazon e presso rivenditori selezionati in tutto il mondo.

SoundForm Play ANC: cuffie over-ear ANC per i bambini pìu grandi

Le cuffie ANC SoundForm Play ampliano la gamma di prodotti audio di Belkin per le famiglie, per i bambini dai 5 anni in su che sono pronti per un’esperienza di ascolto più matura. Progettate per la musica, il gaming, lo studio e i viaggi, le cuffie over-ear uniscono la ANC alla lunga durata della batteria, con funzionalità per la famiglia, tra cui la funzione Safe Sound opzionale con limite del volume a 85 dB e finitura collaudata per la resistenza.

Una nuova funzionalità Focus Boost aggiunge dei paesaggi sonori integrati - tra cui Seashore (spiaggia), Brain Beats (battiti binaurali) e Pink Noise (rumore rosa) - per aiutare i giovani ascoltatori a creare un ambiente dove concentrarsi più facilmente per i compiti, la lettura o lo studio autonomo.

Con fino a 62 ore di durata della batteria con la ANC disattivata e con fino a 45 ore con la ANC attivata, le SoundForm Play sono progettate per la scuola, l’intrattenimento e i viaggi senza una ricarica frequente. Inoltre, la modalità RockStar consente la condivisione dell'audio e l'ingresso audio da 3,5 mm consente la connessione cablata, se necessaria.

Caratteristiche principali

ANC (cancellazione attiva del rumore)

Fino a 62 ore di durata della batteria con la ANC disattivata

Fino a 45 ore di durata della batteria con la ANC attivata

Funzione Safe Sound opzionale con limite del volume a 85 dB

Modalità RockStar per la condivisione dell'audio

Design over-ear pieghevole

Microfono integrato

Ascolto con cavi tramite cavo audio da 3,5 mm

Collaudate per la resistenza

Ricarica USB-C

Cuffie wireless per bambini SoundForm Play ANC

Prezzo: €44,99 EUR

Disponibili dall'inizio di settembre 2026 su belkin.com, Amazon e presso rivenditori selezionati in tutto il mondo.

Il kit multimediale può essere scaricato QUI .

Informazioni su Belkin

Belkin è un marchio californiano leader del mercato degli accessori tecnologici, che offre da oltre 40 anni soluzioni pluripremiate nei segmenti dei dispositivi di alimentazione, protezione, produttività, connettività e audio. Con prodotti sviluppati e progettati nella California del Sud e venduti in più di 100 Paesi del mondo, Belkin continua a mantenere un solido impegno nei riguardi della ricerca, lo sviluppo, la comunità, l'istruzione, la sostenibilità e, in maniera ancora più significativa, i consumatori a cui si rivolge. Dalle umili origini, in un garage della California del Sud negli anni 80, all'odierna azienda tecnologica diversificata e globale, Belkin continua a creare prodotti ispirati dal pianeta in cui viviamo e dalla connessione tra le persone e la tecnologia.

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