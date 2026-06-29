Il Tribunale coreano dei brevetti ha annullato tre dei brevetti di Aspen Aerogels relativi al materiale aerogel idrofobico migliorato.

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Beerenberg delivers high-end insulation solutions built for performance, reliability, and long-term value. (Photo: Beerenberg)

La sentenza conferma la conclusione della Commissione per i ricorsi in materia di proprietà intellettuale (IPTAB) che i brevetti non soddisfacevano i requisiti necessari per la brevettabilità.

Beerenberg, azienda specializzata in prodotti di isolamento di alta gamma, accoglie con favore la decisione del tribunale.

“Siamo lieti di sentire che la causa è stata conclusa e che qualsiasi incertezza sulle accuse di violazione è stata eliminata”, ha dichiarato il CEO Arild Apelthun.

Informazioni su Beerenberg

Da 49 anni, Beerenberg offre soluzioni efficienti in termini di costi a un'ampia gamma di aziende industriali. La società è una dei principali fornitori di servizi di manutenzione e modifica sulla Piattaforma continentale norvegese, oltre a un fornitore globale di servizi robotici e prodotti per l'isolamento. Le competenze del Gruppo coprono l'intero ciclo di vita del settore petrolifero, dagli studi sul campo e nuove costruzioni alla manutenzione, alle modifiche, alle estensioni della durata di vita. Per maggiori informazioni, visitare www.beerenberg.com .

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Ingrid Lovise Færøyvik

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